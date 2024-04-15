Грузовик перевернулся на трассе Самара-Оренбург

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14 апреля в 17 часов 14 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на 72 километре трассы Самара-Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту аварии выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части № 104 пожарно-спасательного отряда № 36 в количестве 4 человек личного состава на 1 единице техники. На место происшествия также прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии к месту было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием грузового автомобиля Volvo и наезд на препятствие грузового автомобиля MAN. Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение системы электропитания транспортных средств. Погибших и пострадавших нет. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"