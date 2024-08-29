Госнаграды на 800 тыс. рублей обнаружили самарские таможенники в посылках из Европы

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Более 90 наград времен Советско-финляндской войны (1939-1940 гг.) стоимостью свыше 800 тыс. рублей обнаружили таможенники в четырех посылках, прибывших из Чехии и Эстонии.

Оперативными сотрудниками таможни и УФСБ России по Оренбургской области было установлено, что ценности заказал 56-летний житель Орска. Мужчину задержали в одном из местных почтовых отделений.

Всего он заказал 84 предмета фалеристики: финские ордена, медали и знаки отличия, среди них Крест «Лапландия», Рыцарский крест Ордена Льва 1 класса, медаль Шюцкор «За заслуги» 1 степени, медаль береговой обороны Ладоги («Ладожская медаль») и другие, а также 7 серебряных колец, изготовленных более 50 лет назад.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые предметы – подлинные государственные награды Финляндии и Румынии, которые вручались за военные заслуги. Они признаны культурными ценностями.

В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок 5 лет со штрафом до миллиона рублей.