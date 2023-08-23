Госавтоинспекторы работают на месте смертельного ДТП в Сызранском районе

71

Полицейские работают на месте ДТП в Сызранском районе Самарской области.



По предварительны данным сотрудников ГИБДД сегодня, 23 августа, в 17:15 водитель (2000 года рождения), управляя автомобилем ВАЗ 2114, двигаясь по автодороге М5 Урал со стороны Самары в направлении Москвы на 900 км., не справился с управлением и врезался в световую опору.

Водитель погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО