Движение троллейбусов стояло утром в Самаре на Московском шоссе

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В среду, 30 ноября, утро не заладилось у некоторых пассажиров общественного транспорта и автолюбителей, чей маршрут пролегает по Московскому шоссе. Дело в том, что на участке между улицей Революционной и Ботаническим садом остановилось троллейбусное движение.

На месте коллапса оказался мобильный корреспондент ГТРК "Самара", он и поделился кадрами. Судя по фото, произошел обрыв троллейбусной контактной линии. Провода лежат на проезжей части.

С неудобствами пришлось столкнуться пассажирам троллейбусов, едущих в направлении "из города" и некоторым автомобилистам. Образовался затор. Сейчас дорога, согласно сервису Яндекс.Пробки, окрасилась в алый цвет. Сложная ситуация и на улице Революционной, пересекающей Московское шоссе.