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ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек

16 января 2025 11:28
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ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек

16 января в 08-00 в районе 12 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» водитель автомобиля Рено Логан 1984г.р., двигаясь со стороны села Узюково, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с  микроавтобусом Пежо Боксер под управлением водителя 1972г.р., который двигался во встречном направлении, после чего произошло возгорание легкового автомобиля. На месте ДТП до приезда бригады скорой помощи погиб водитель легкового автомобиля. 

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

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