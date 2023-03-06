ДТП в снегопад в Сызранском районе: пострадали трое

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Еще одно ДТП 5 марта произошло в 19:45 час. в Сызранском районе. В условиях снегопада 34-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ВАЗ 21099», двигался по автодороге «Урал - Сызрань 1» в направлении г. Сызрань. В пути следования на 14 км данной автодороги, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность в движении, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Škoda» под управлением 29-летнего водителя.

С места происшествия госпитализированы водитель и 29-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21099», 44-летнему пассажиру автомашины «Škoda» оказана медицинская помощь на месте ДТП.