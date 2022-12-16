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ДТП в Красноярском районе: столкнулись фура и рейсовый автобус
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ДТП в Красноярском районе: столкнулись фура и рейсовый автобус

16 декабря 2022 20:24
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Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сотрудники полиции работали на месте ДТП в Красноярском районе на 1016 км автодороги "М-5 Урал".

Предварительно установлено, что в 16.10 произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика " Iveco" и рейсового автобуса "Hyundai".

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, установили и опросили очевидцев происшествия.

В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта.

Медицинская помощь никому не понадобилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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