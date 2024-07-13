ДТП с погибшими произошло в Нефтегорском районе

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Сотрудники полиции получили сообщение о том, что автомобилем Lada Kalina управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Экипажем ДПС на 106 км. автодороги «Подъезд к г.Оренбург от М-5 Урал» Нефтегорского района было установлено транспортное средство Lada Kalina, двигавшееся со стороны с. Алексеевка в направлении г. Нефтегорск. Не реагируя на звуковые и световые сигналы об остановке транспортного средства водитель автомобиля Lada Kalina, уходя от патрульной машины, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

30-летний водитель и 28-летний пассажир - скончались на месте ДТП.