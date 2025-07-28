Число пострадавших при взрыве газа в Саратове увеличилось до 18 человек

135

Количество пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове увеличилось до 18. Погибли 7 человек.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение, передает ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб.

Взрыв газа произошел в подъезде 10-этажного дома на улице Блинова 25 июля, в пятницу. Среди погибших один ребенок.

Возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Поисково-спасательные работы завершились вечером 27 июля. Разбор завалов продолжается. Эксперты обследуют состояние конструкций других подъездов.