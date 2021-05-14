Четверо погибших: в Сергиевском районе ВАЗ 2112 на встречке столкнулся с КамАЗом

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14 мая в 18:00 ч. на 1070 км автодороги "М5 Урал" в Сергиевском районе Самарской области произошло столкновение легкового и грузового автомобиля, в результате которого водитель и 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте ДТП.

При обгоне ВАЗ 2112 допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливаются личности погибших, сообщили в ГУ МВД СО

Фото: ГУ МВД СО