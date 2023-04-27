Более 5 тысяч автолюбителей региона ответили за тонировку стекол с начала года

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Госавтоинспекцией Самарской области ведется постоянная целенаправленная профилактическая работа по выявлению правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Как показывают результаты рейдовых мероприятий, количество фиксируемых фактов нарушения светопропускаемости стекол с наступлением теплого сезона возрастает.



Так, с начала года привлечены к ответственности 5847 водителей за тонировку. Более двух тысяч граждан предпочли добровольно избавиться от покрытия на стеклах на месте, порядка трем тысячам нарушителям были вручены требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения.

За попытку уехать, не устранив тонировку на месте, в этом году в отношении 116 водителей составлены материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции).

Госавтоинспекция региона предупреждает, что в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно быть не менее 70%. Тонировка сверх этого показателя ухудшает обзорность с места водителя и, следовательно, увеличивает риск создания аварийных ситуаций. Согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ административный штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей. Кроме административного материала сотрудники полиции выносят «Требование о прекращении противоправных действий», согласно которому водитель обязан устранить правонарушение в течение 10 суток. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушитель будет доставлен в суд, где на основании части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ему в соответствие с решением суда может грозить штраф от 2000 до 4000 рублей, или административный арест сроком до 15 суток, или обязательные работы на срок до 120 часов.

Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Профилактические мероприятия по тонировке с наступлением тепла будут усилены.