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Автомобилистку в Чапаевске будут судить из-за ДТП с двумя пострадавшими

26 марта 2024 10:45
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Автомобилистку в Чапаевске будут судить из-за ДТП с двумя пострадавшими

В Чапаевске  окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя допустившего ДТП, в котором пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 7 августа прошлого года на улице Ленина города Чапаевска.

Из материалов, собранными сотрудниками Госавтоинспекции следует, что женщина 1994 года рождения, управляя технически исправным автомобилем ВАЗ-211440, двигалась по ул. Вокзальной со стороны ул. 1-ой Овражной в сторону ул. Дорожной в городе Чапаевске.  В пути следования, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Вокзальной и ул. Дорожной, при наличии дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», нарушила требования пункта 13.9 ПДД РФ: при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении мопеду марки RACER ORIGINAL GB. После чего водитель и пассажир мопеда перелетели через крышу автомобиля и упали на асфальт. Водитель транспортного средства вызвала скорую помощь, сотрудники которой госпитализировали пострадавших супругов.

Прибывшие на место ДТП сотрудники органов внутренних дел провели осмотр места происшествия, установили и опросили предполагаемого виновника ДТП, возможных очевидцев и свидетелей, зафиксировали, изъяли следы и объекты дорожной аварии. Должностными лицами проводились следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. По заключению медицинской экспертизы установлено, что пострадавшим в аварии 40-летему мужчине и 34-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.

По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагала технической возможностью избежать происшествия, своевременно выполняя требования п.13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, т.е. уступив дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску женщине - водителю, допустившей ДТП, предъявлено обвинение. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимой матери двоих несовершеннолетних детей направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Теги: ДТП

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