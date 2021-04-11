Автомобилистка в Самарской области врезалась в световую опору

135

10 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом один человек погиб, 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 10 апреля около 08:30 в Волжском районе. Женщина 1948 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигаясь по ул. Новой, в поселке Власть Труда, в районе дома № 17 по ул. Новой, нарушила правила расположения ТС на проезжей части и допустила наезд на световую опору, расположенную слева по ходу движения ТС, на придомовой территории. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.