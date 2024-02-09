20-летний самарский водитель не справился с управлением и устроил массовое ДТП

201

Сегодня, примерно в 17.00 в Самаре произошло столкновение семи транспортных средств.

Двадцатилетний водитель, управляя автомобилем Nissan Toural двигался по ул. Ново-Садовой.

Возле дома №24 не справился с управлением и столкнулся с двумя движущими впереди него автомобилями и с четырьмя припаркованными.

Транспортные средства получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО