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Живайкин: Необходимо совершенствовать механизмы поддержки талантливой и одаренной молодежи

2 июня 2022 13:32
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Живайкин: Необходимо совершенствовать механизмы поддержки талантливой и одаренной молодежи

1 июня, в День защиты детей, заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Живайкин вручил именные стипендии учащимся школ Кинеля и Кинельского района.

Стипендиатам стали по два человека из каждой школы населенных пунктов Кинельского района и Кинеля. Основными критериями при отборе стипендиатов стали отичная успеваемость и достижения в общественной работе,волонтерской деятельности, или спортивные успехи ребят.

«Сегодня мы поощряем резерв наших будущих инженеров, учителей, врачей, которыми через несколько лет станут сегодняшние школьники. Победителей конкурса мы еще не раз увидим и услышим на научных и спортивных форумах. Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров прикладывает все усилия для того, чтобы постоянно совершенствовались механизмы взаимодействия и поддержки талантливой и одаренной молодежи», - отметил Александр Живайкин.

Среди награжденных именной стипендией руководителя фракции Единой России Александра Живайкина – учащаяся Кинельской средней школы №8 Лена Морозова. Она была отмечена за призовые места по бально-спортивным танцам. Одно из последних достижений - 1 место на турнире Самарской области «Хрустальный башмачок» в 2021г. Мир танцев ее увлекает также, как и гуманитарные предметы. Лена благодарна своему замечательному учителю Ирине Полянской, преподавателю русского языка и литературы, за то, что перед ней раскрылся огромный мир отечественной литературы. Исмаил Янгазов, ученик той же школы, награжден депутатом за отличие в учёбе. Его наставник в учебе и в жизни - директор Елена Васильева, которая преподавала ему математику.

Руководитель Кинельского управления Министерства образования и науки Самарской области Сергей Полищук посоветовал ребятам искать точки приложения своего таланта, а своим творческим сиянием привлекать к созиданию одноклассников. Он сказал: «Мы наградили неравнодушных ребят, которые успешны как в учебе, так и в общественной работе. Очень важно, чтобы рядом со школьниками находились внимательные наставники. Пусть у наших ребят будет больше хороших учителей, которых мы всемерно поддерживаем. В Кинельском районе комфортно учиться, работать и жить благодаря его постоянному развитию!» Все, что было сделано за последние годы в образовании – это, в том числе, заслуга совместной работы депутатов, администрации и родительского корпуса. Сегодня созданы все условия для развития духовности и культуры, образования и науки. Это основные ценности, которые будут по-настоящему определять развитие Кинеля и района в дальнейшем. Успехи молодежи позволяют уверенно смотреть в будущее и реализовать самые смелые планы.

Напомним, что конкурс по именным стипендиям депутат Живайкин объявил в начале этого учебного года.  В конце мая он уже наградил лучших ребят Советского и Волжского района.

Теги: Единая Россия

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