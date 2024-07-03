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В среду, 3 июля, глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Врио губернатора не раз подчеркивал особое внимание к проблемным вопросам, которые озвучивают жители и для решения которых необходимы как точечные, так и системные меры.

Жители «Кошелев Парка» в Волжском районе Светлана Алонова и Алексей Маролла обратили внимание главы региона на плохое состояние дороги по ул. Климова в пгт Петра Дубрава Волжского района. Как сообщил глава муниципального района Волжский Владимир Медведев, 22 июля планируется заключить контракт и до 1 сентября полностью отремонтировать ул. Климова (380 м) и ул. Коммунаров (360 м) – благодаря решению руководителя области о выделении дополнительных областных средств, отраженных в поправках к бюджету.

Как объяснил глава района, дорога с 2019 на гарантии, но гарантийный ремонт подрядчик выполнил частично – только ямочный, а нужно укладывать новый слой асфальта. Позднее он перестал идти на контакт. Администрация района направила обращение в прокуратуру и планирует взыскать с него стоимость ремонта.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что недобросовестного подрядчика нужно призвать к ответственности, и поручил направить соответствующее заявление в управление экономической безопасности МВД: «Мы-то ремонт проведем, это важно. Но здесь речь даже не о компенсации, а о привлечении к ответственности за неисполнение контракта». Также он поручил главе района максимально ускорить сроки по ремонту, обеспечить контроль за добросовестным выполнением работ новым подрядчиком. «Посмотрите остановочный павильон, столбы связи, в целом мощение, бордюры — если делаем, то под ключ и чтобы было хорошо», — отметил глава региона.

Жительница «Южного города» Ангелина Акимова обозначила руководителю области проблему ненадлежащего качества воды в микрорайоне – из-за этого в доме ломаются счетчики, бытовая техника, на посуде образуется налет, чтобы приготовить еду, питьевую воду приходится покупать. Сама Ангелина ждет малыша и беспокоится о его купании в таких условиях.

По сообщению главы района, сейчас водоснабжение осуществляется из скважин насосно-фильтровальной станцией №3 (НФС-3). Вопрос с обеспечением жителей «Южного города» качественной питьевой водой уже решается. Строятся два водовода до НФС-3. Самые сложные работы — по укладке трубопровода по дну реки Самары, из запланированных 12,2 км уложено 7,5 км. По завершении строительства вода на НФС-3 (а со станции – жителям) будет поступать не из скважин, а от центрального источника в Самаре. Сдать объект планируется в октябре, а пуско-наладку завершить в декабре.

Вячеслав Федорищев поручил врио министра энергетики и ЖКХ региона Владимиру Василенко обеспечить контроль, чтобы пуско-наладку проводить не под Новый год, и обозначил срок – чистая вода у жителей должна быть к 15 декабря.

Просьбу от коллектива родителей детей с ограниченными возможностями здоровья озвучила самарчанка Екатерина Новичкова. Она рассказала, что для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия адаптивным кикбоксингом и тхэквондо, но помещение для занятий на улице Физкультурной уже не соответствует нормативным требованиям в связи с изменениями в законодательстве. Родители попросили помочь с залом для продолжения тренировок. Сейчас занимаются 80 человек, число желающих растет. Новый зал региональное министерство спорта предложило в физкультурно-спортивном комплексе «Грация», объект условно-доступен для детей с ОВЗ, здесь комфортно заниматься, есть лифты, но затруднен проход через трибуну. Глава региона поручил врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской организовать выезд на место совместно с представителями родительской общественности и управления капитального строительства и проработать возможности для решения вопроса.

Руководитель области подчеркнул, что направление адаптивного спорта в фокусе внимания областных властей: «Мы задумали программу и подтвердили в бюджете 100 млн рублей для развития спорта детей с особенностями развития».

Напомним, глава региона не только проводит личные приемы и встречается с людьми во время рабочих поездок в районы. Также в муниципальных образованиях открыты общественные приемные, куда люди могут обратиться со своими вопросами. Список пунктов доступен на сайте областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства СО