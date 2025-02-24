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Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники для бойцов в зону СВО

24 февраля 2025 14:48
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В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей.

К 23 февраля губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию спецтехники и оборудования для самарских бойцов. Партия была сформирована по заявкам командиров воинских частей исходя из потребностей на передовой и уже отправлена в зону проведения специальной военной операции, прибудет в части ко Дню защитника Отечества. 

В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей. Техника и имущество будут распределены для 15-й и 30-й мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой Краснозаменной армии, 88 отдельной мотострелковой бригады, 3-й отдельной бригады спецназа, 1445 мотострелкового полка.

«В конце декабря прошлого года мы общались с командованием. Договорились, что за три месяца дополнительно поставим тысячу «мавиков» для наших подразделений. Мы это обязательство выполняем, их будет чуть больше — 1100. 310 сегодня направлям — это часть партии, — отметил губернатор. — Самое главное, чтобы ребята знали: если что-то еще необходимо дополнительно, обязательно неравнодушные жители Самарской области поддержат, и мы всегда своим плечом прикроем. Все для победы!» 

Общаясь с представителями командования воинских частей, глава региона обратил внимание на эксплуатацию автомобилей: «Комплектующие, колеса – сделайте список всего, что может выходить из строя, чтобы мы могли обеспечить замену и техника была в порядке».

Врио заместителя командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе Алексей Уразов поблагодарил Вячеслава Федорищева за постоянную помощь военнослужащим: «Спасибо большое. Это самое необходимое, что сейчас, в данной ситуации нужно. Мы знаем: все, что вами сказано, выполняется».

«Ребятам передавайте большое спасибо, пусть знают, что их ждут с победой, уверены в них», — добавил глава региона.  

По словам заместителя командира бригады по военно-политической работе подполковника Валерия Черемных, переданные на передовую дизельные печки – одна из лучших отечественных разработок. Печки мобильны, безопасны, практичны — используются не только для обогрева, но и для просушивания нательных вещей, очень востребованы бойцами. 

В составе партии – и маскировочные сети, изготовленные волонтерами из Отрадного. Ранее они обращались к главе региона с просьбой помочь с предоставлением помещения для своей деятельности. Сегодня поблагодарили Вячеслава Федорищева – помещение было выделено. Татьяна Хритонова, руководитель добровольческой группы «Доброе сердце», рассказала губернатору, что группа расширяется — приходят новые участники, молодежь. Вячеслав Федорищев поручил вице-губернатору Самарской области Максиму Ковалеву оказать содействие волонтерам в закупке необходимых материалов для плетения сетей на два месяца вперед.  

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты

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