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Волонтёры «Единой России» помогли самарским врачам

5 января 2022 16:17
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Акция «Заботимся о тех, кто заботится о нас», инициирована в ноябре Секретарем Самарского регионального отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.

Акция «Заботимся о тех, кто заботится о нас», инициирована в ноябре Секретарем Самарского регионального отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.

На круглосуточных пунктах вакцинации в течение 2 месяцев 20 волонтеров работали в 10 пунктах вакцинации, работающих и ночью, и днем. Как говорят медики, с 7 вечера до часу ночи – основный наплыв людей на прививку от COVID-19. Поэтому активисты в это время помогали врачам: они измеряли температуру всем пришедшим на прививку, помогали заполнить документы, показывали расположение прививочных кабинетов. После инструктажа ребята занимались внесением медданных в журнал регистрации - процедура не сложная, но у медсестер отнимает очень много времени.

«Одним из сложных и напряженных направлений в оказании медицинской помощи нашему населению является вакцинация, а именно ночная вакцинация. Еще одной красной точкой в оказании медицинской помощи является вакцинация, особенно ночная вакцинация. И также хочется поблагодарить «Единую Россию» за предоставление волонтеров для проведения ночной вакцинации. То есть волонтеры помогали в оформлении медицинской документации, помогали в маршрутизации пациентов. Это нам оказало тоже огромное содействие», - отметила заведующая отделением медицинской профилактики городской больницы №6 Екатерина Морозова.

Помимо этого, за медицинскими учреждениями партия закрепила автоволонтеров, которые тоже активно помогали врачам и снижали нагрузку на медиков.

«Хочется выразить особую благодарность «Единой России» за предоставление нам, амбулаторному звену, волонтеров-водителей вместе с машинами. Они нам оказали огромную поддержку в оказании медицинской помощи пациентам с температурой на дому. Помогали врачам попадать на адрес, вовремя и с удобствами. благодаря предоставлению водителей с машиной мы успевали охватить большее количество пациентов, объехать, оказать помощь, доставить медикаменты, кроме того взять ПЦР, естественно, нам это очень помогло», - рассказывает Екатерина Морозова.

Важная миссия добровольцев – поддержка медиков. Не только на словах. Ежедневно на круглосуточные пункты вакцинации волонтеры «ЕР» доставляли фрукты, сладости, чай, кофе, пирожки, чтобы скрасить несколько минут перерыва на ночном дежурстве

«Хочу выразить слова благодарности партии «Единая Россия» за поддержку, помощь волонтёров, и, конечно, за ежедневные презенты», - поделилась врач одного из пунктов вакцинации, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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