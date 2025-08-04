Вологодский губернатор: сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки в регионе

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Сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", — написал он.

Ранее сегодня Филимонов сообщил, что сеть "Красное и Белое" уходит из региона из-за досрочного прекращения действия лицензии. При этом сама компания не подтвердила эту информацию.

Чуть позже источник РИА Новости заявил, что сеть магазинов останется в Вологодской области, но не будет торговать алкогольной продукцией.

С 1 марта в этом регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.

Фото: pxhere.com