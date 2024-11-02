Владимир Василенко покинул правительство Самарской области

455

В самарском «белом доме» внезапные кадровые перестановки. Свой пост покинул и. о. заместителя председателя правительства Владимир Василенко.

— В пятницу, 1 ноября, был последний день работы Владимира Василенко, — сообщили 63.RU в «белом доме».

Владимира Василенко по праву считают одним из самых опытных чиновников Самарской области. Он начал свою карьеру ещё в 1994 году в мэрии Самары. Тогда городом руководил Олег Сысуев. Почти 13 лет Владимир Василенко проработал в городской администрации. Но после прихода к власти Виктора Тархова ему пришлось уйти из мэрии.

Три года спустя мэром Самары становится Дмитрий Азаров. А вместе с ним в администрацию возвращается и Владимир Василенко. Правда, для этого ему пришлось уйти с поста директора в «Самарских тепловых сетях». Чиновнику доверили руководить МП «Благоустройство». И со своими обязанностями он справлялся до ноября 2013 года. Затем Владимир Василенко снова покидает управленческую команду Самары и переходит в ОАО «Самарадорстрой». Но после в очередной раз возвращается в мэрию на место первого вице-мэра.

В конце 2017 года произошло два события, которые стали полной неожиданностью для всех. Сначала Владимир Василенко заявляет о готовности стать мэром Самары и участвует в конкурсе. Но через несколько дней снимает свою кандидатуру.

Спустя 6 лет губернатор Самарской области приглашает чиновника в кабинет министров. Он предлагает Владимиру Василенко возглавить Министерство энергетики и ЖКХ. Следом опытный хозяйственник получил статус и. о. заместителя председателя правительство региона. Правда, обе должности он «донашивал» за Александром Мордвиновым.

После смены власти Владимиру Василенко удалось сохранить место в МинЖКХ. Но ненадолго. 1 августа 2024 года Вячеслав Федорищев (на тот момент пока еще врио губернатора) назначил министром Михаила Белоусова. У Владимира Василенко оставалась должность и. о. заместителя председателя правительства.