Владимир Путин заявил о важности Дальнего Востока и Арктики для будущего России

97

Будущее России зависит от развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишут "Известия".

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны, так же как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — сказал он на видео, опубликованном 14 января в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин отметил, что руководство страны занимается развитием Дальнего Востока с начала 2000-х годов, а более активная работа началась после 2013 года.

«Огромный по своей территории, малозаселенный — 12 млн граждан всего проживает. А Азия, мало того что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны еще и тенденции этого развития», — сказал президент.