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Обсуждались вопросы, связанные с удовлетворением прав граждан - участников долевого строительства.
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Виктор Кудряшов провел совещание с руководством минстроя СО 

11 января 2023 21:28
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Обсуждались вопросы, связанные с удовлетворением прав граждан - участников долевого строительства.

В среду, 11 января, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководством министерства строительства региона, на котором обсуждались вопросы, связанные с удовлетворением прав граждан - участников долевого строительства.

"Мы очень активно занимаемся решением вопросов, связанных с проблемами обманутых дольщиков. - отметил Виктор Кудряшов. - По итогам 2022 года из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 дом, который находился в стадии незавершенного строительства и удовлетворены права 1600 граждан - участников долевого строительства. Дома были достроены, часть дольщиков получила выплаты, которые компенсируют те деньги, которые они вложили".

Председатель Правительства напомнил, что в текущем году необходимо удовлетворить права примерно 1800 участников долевого строительства. Это будет сделано за счет ввода в эксплуатацию 11 объектов, остающихся еще в федеральном реестре.

"Все объекты достаточно непростые, но по ним создан уже серьезный задел, - сказал Виктор Кудряшов. - Где-то подготовлена проектно-сметная документация и активно ведется строительство. Где-то мы договорились с федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства о денежных компенсациях, это там, где уровень строительной готовности является низким и проще выплатить средства, чем достроить объект. Конечно, это задача очень капиталоемкая, но я уверен, что мы ее решим. Есть поддержка федерального Правительства, есть ресурсы регионального бюджета, где запланированы средства на эти цели. Уже разработаны и утверждены графики достройки всех проблемных объектов".

Теперь задача министерства строительства контролировать соблюдение этих графиков и оказывать помощь застройщикам в работе с ресурсоснабжающими организациями, с госинспекцией строительного надзора, с Ростехнадзором, то есть с теми структурами, которые участвуют в приемке объектов и контроле за качеством строительства.

"Проблема обманутых дольщиков в этом году должна быть полностью решена. Останется еще ряд объектов, где строительством занимались товарищества собственников жилья и в свое время оказались в сложной ситуации. Им мы тоже окажем поддержку", - заявил глава облправительства.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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