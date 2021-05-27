В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство

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В следственном управлении следственного комитета России по Самарской области сменилось руководство. Должность оставил генерал-майор юстиции Валерий Самодайкин.

Согласно данным на сайте ведомства, исполняющим обязанности руководителя управления назначен первый заместитель - полковник юстиции Александр Оськин.

Валерий Самодайкин возглавил самарское СУ СК весной 2014 года. До этого он был первым заместителем руководителя главного следственного управления СК Российской Федерации по Красноярскому краю, а также работал в Омской области, пишет Самру.ру.