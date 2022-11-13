В Совфеде поддержат поправки о лишении приобретенного гражданства

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В Совете Федерации поддержат поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным, о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил и призывы к нарушению целостности страны. После принятия Госдумой закона Совет Федерации рассмотрит документ в первоочередном порядке. Об этом 13 ноября заявил сенатор, член конституционного комитета СФ Александр Башкин, пишут "Известия".

Он отметил, что гражданство России — это не только высокая честь, но и ответственность.

«100% поддержим», — отметил политик, говоря об одобрении сенаторами документа.

Как следует из документа, приобретенного гражданства России предлагается лишить за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, попытку организации мятежа, грабеж и вымогательство.

Такое же наказание ожидает за призыв к насильственному изменению конституционного строя страны, надругательство над флагом и гербом России.

Кроме того, аннулировать гражданство РФ предлагается за распространение дискредитирующей информации о российской армии.

Нарушителя привлекут к ответственности независимо от времени совершения угрожающих действий. Факт преступления установят сотрудники ФСБ.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России.

Согласно документу, лишение гражданства предусматривалось за совершение преступлений террористической направленности, против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию.

Также законопроект сокращал число требований к некоторым категориям лиц при принятии решения об одобрении ими российского гражданства.

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев/"Известия"