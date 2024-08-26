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В Самаре состоялись первые соревнования по фиджитал-волейболу

26 августа 2024 12:55
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В Самаре состоялись первые соревнования по фиджитал-волейболу
Первый в истории 63-его региона турнир по фиджитал-волейболу прошёл при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» совместно с Федерацией фиджитал-спорта Самарской области в рамках акции департамента спорта городского округа Самара «Самара в движении».
 

В минувшие выходные впервые в областной столице синхронизировались волейбольные подачи рукой и джойстиком. На спортивной площадке Первомайского спуска набережной Волги  прошли первые в истории Самарской губернии соревнования по фиджитал-волейболу.

Участники соревнований показали яркую игру, погрузились в захватывающую атмосферу физического и компьютерного спорта.  До позднего вечера на волжском песке проходили баталии игроков на корте и приставке, рассказали соорганизаторы мероприятия, активисты партпроекта «Детский спорт» в Самарской области.

«Мы до самого начала не знали, что получится из нашей инициативы. Собрали 8 команд, желающих стать первооткрывателями в фиджитал-волейболе. Во время всех игр, и особенно в финале, мы получили очень много нового и необычного опыта. Благодарю каждого принявшего участие в сегодняшних исторических соревнованиях: игроков, болельщиков и организаторов! Это было круто!», - поделился эмоциями координатор партпроекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Команда «Experienc» выиграла на волейбольном поле у команды «KonstaTeam» со счетом 2:1, но перейдя на кибер-поле, уступили две партии подряд. Команда  «KonstaTeam» в результате победила со счетом 3:2. Третье место поделили команды «Кристалл» и «Вверх». Приняли участие в турнире по фиджитал-волейболу и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Теги: Единая Россия

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