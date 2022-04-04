В региональном правительстве обсудили ситуацию с паводком и строительство соцобъектов

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Совещание провел председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. На повестке – ситуация с паводком талых вод, доклад о реализации региональной составляющей национального проекта "Производительность труда", отчет о строительстве Южного пансионата для инвалидов, третьего здания "СамАрт" и школы на 1600 мест в Тольятти.

О гидрологической обстановке доложил Олег Бойко, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области. Она развивается предсказуемо и находится под контролем муниципальных образований и МЧС. Тревожная ситуация с угрозой затопления была в селе Ташла Ставропольского района на территории святого источника и храма в честь иконы Божией Матери "Избавительница от бед". Угрозу устранили.



"На текущий момент наблюдается положительная динамика снижения воды. Остаются затопленными 60 приусадебных участков в с. Тимофеевка и 67 участков в с. Нижнее Санчелеево", – резюмировал Олег Бойко.



Виктор Кудряшов отметил, что в этом году своевременно очистили от растительности русла рек и водопропускные трубы.



"Во многом благодаря этому в Санчелеево сейчас вода уходит, а не держится на одном уровне, как это было несколько лет назад. Стремительное, стихийное таяние создает определенные проблемы. Температура воздуха на текущей неделе опять превысит 10 градусов, поэтому необходимо держать ситуацию на контроле, вести постоянный мониторинг", - подчеркнул глава облПравительства.



Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин рассказал о результатах исполнения нацпроекта "Производительность труда". Подробно он остановился на оценке двух региональных проектов – "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда". По ним из 15 показателей плановые значения достигнуты уже по 6. Ключевой цифрой здесь является количество предприятий – участников, вовлеченных в нацпроект через получение адресной поддержки.



В Самарской области 119 (из плановых 121) предприятий уже являются участниками нацпроекта. Важно, что 50 руководителей прошли обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда – план выполнен на 52 %. Также серьезным маркером успеха проекта является количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда. К началу апреля обучение прошли 1617 человек (85 % от планового значения). Как заметил министр промышленности и торговли, этот показатель наиболее сложный по исполнению. И все же с учетом того количества предприятий, которые планируют участвовать в нацпроекте, план по этому пункту будет выполнен.



Положительно оценил ход исполнения проекта председатель Правительства Виктор Кудряшов:

"Неплохая динамика, безусловно, нужно продолжать работать с предприятиями-претендентами на включение в нацпроект. Самарская область была одним из пилотных регионов, начавших реализацию национального проекта "Производительность труда", и остается в лидерах по его реализации. У нас очень профессиональная команда в Региональном центре компетенций, высокого уровня специалисты работают в Федеральном центре компетенций. Эта работа приносит конкретный экономический эффект предприятиям. Кроме того, мы один из первых регионов, принявших дополнительные меры господдержки на региональном уровне, в частности, инвестиционные налоговые вычеты для участников программы".

На совещании также обсудили сооружение объектов "Южный пансионат для инвалидов" (национальный проект "Демография"), "СамАрт III" (НП "Культура"), "Школа на 1600 мест г.о. Тольятти" (НП "Образование").



Пансионат планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Сейчас здание возведено на 49 %. Влияют на темп строительства удорожание расходных материалов и необходимость заменять импортные комплектующие и оборудование на отечественные. В возведении третьего комплекса "СамАрта" есть небольшое отставание от графика. Оно связано с вынужденным пересмотром проекта инженерных сетей здания. Образовательную школу на 1600 мест в Тольятти планируют достроить в этом году. Сейчас на объекте ведутся плановые работы, но школа также требует пересмотра объемов финансирования.



По всем этим объектам министерство строительства Самарской области работает с федеральными структурами по компенсации стоимости удорожания проектов из общероссийского бюджета, сообщает sova.info.