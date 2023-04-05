В этом году в Самарской области расселят 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по отдельным вопросам регионального министерства строительства. Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, представители министерства, главы муниципальных образований.

На совещании обсудили, как в регионе идет выполнение планов по контрактации объемов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вопрос переселения граждан из аварийного в новое жилье является одним из приоритетных и находится на постоянном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Перед регионом стоит задача расселить аварийный жилой фонд до конца 2024 года. Всего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» из аварийного жилого фонда подлежат расселению более 24 тысяч человек. К настоящему времени уже улучшили жилищные условия 11,9 тысяч граждан, переехав из аварийного жилья общей площадью около 195,6 тыс. кв. метров. Осталось расселить около 13 тысяч человек из домов площадью более 240 тысяч кв. метров, признанных аварийными.

Программа разделена на этапы, в настоящее время параллельно ведется работа по 4 и 5 этапам. В этом году в 12 муниципальных образованиях Самарской области необходимо расселить 4 756 человек из 2 149 жилых помещений общей площадью порядка 80 тысяч кв.м. аварийного жилья.

Расселение обеспечивается посредством предоставления квартир или денежной компенсации. На совещании председатель облправительстваподчеркнул, что для развития муниципалитетов важно выбирать путь строительства нового жилья.

Продолжается работа по заключению контрактов на 2023-2024 годы. Виктор Кудряшов поставил задачу главам активнее работать в этом направлении: «До конца текущего месяца необходимо завершить подбор подрядчиков, чтобы вовремя сделать проектирование и законтрактоваться. Программа переселения из аварийного жилья одна из самых сложных и трудоемких, поэтому определить, что у нас будет введено в следующем году, необходимо уже сейчас».

Виктор Кудряшов отметил высокий уровень контрактации в областной столице. При этом представитель администрации г.о. Самара подтвердил, что дома, где муниципалитетом выкуплены квартиры для последующего расселения аварийного жилья, строятся по графику, соответствующий мониторинг проводится.

Еще одной важной темой совещания стало обеспечение жильем детей-сирот. В этом году квартиры должны быть предоставлены 580 гражданам этой категории, приобретено уже порядка 200 жилых помещений. На совещании Виктор Кудряшов нацелил руководителей сельских территорий на решение задачи до 1 июня.

Обсудили и перспективы на будущее. Одной из преград для форсирования строительства являются низкие расценки. Председатель областного Правительства подчеркнул, что при условии подтверждения экспертизой разницы в цене регион готов компенсировать ее муниципалитетам. «Ищите площадки, подбирайте их там, где есть возможность подключения к сетям, и давайте планировать строительство», – заключил Виктор Кудряшов.