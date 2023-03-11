В этом году для иностранных туристов в РФ запустят электронные визы

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В России в 2023 году заработают электронные визы для иностранных туристов, а также будет решена проблема платежей путем создания специальных карт для них. Об этом сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая в субботу, 11 марта, на Пятом конгрессе турагентств, пишут "Известия".

«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают», — сказала Шаршавицкая.

Она также указала на то, что сдерживающим приезд в Россию иностранных туристов фактором является отсутствие платежных инструментов в связи с уходом из РФ систем Visa и MasterCard.

«Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая «Карта туриста» будет работать», — отметила глава департамента развития туризма.

По ее словам, в весеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект по удаленной идентификации гражданина.

«В случае принятия этой инициативы иностранный гражданин, планирующий поездку в РФ, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы забронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», — сказала Шаршавицкая.

Она добавила, что Россия заинтересована в привлечении туристов, в частности, из стран Персидского залива и КНР.

Ранее, 20 февраля, глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых могут рассчитывать на получение российской туристической визы на основании бронирования в отеле. Согласно опубликованному документу, в список стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

Предоставляемая туристическая виза будет действительна на протяжении полугода.

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