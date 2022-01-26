Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина: это будет "просто разрыв отношений"

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Возможное объявление санкций против российского президента Владимира Путина, чем угрожают американские политики, приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

"Со стороны США звучат угрозы, вплоть до санкций против президента РФ", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, до чего надо додуматься, чтобы ввести санкции в отношении главы государства, которого избрал целый народ.

Джабаров подчеркнул, что это будет "просто разрыв отношений".

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко