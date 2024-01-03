Саудовская Аравия стала полноценным членом БРИКС

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Саудовская Аравия стала полноценным членом организации БРИКС, сообщает государственное телевидение королевства.

"Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что членство страны в БРИКС будет способствовать укреплению положения Эр-Рияда на мировой арене, пишет РЕН-ТВ.

В феврале 2023 года посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов заявил, что Саудовская Аравия изъявила желание присоединиться к БРИКС и стать интегрированной частью Шанхайской организации сотрудничества.

В августе БРИКС по итогам XV саммита в Йоханнесбурге объявило о расширении организации. В 2024 году к объединению присоединятся шесть стран – Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Однако после избрания новгоо президента Аргентина отказалась от членства.