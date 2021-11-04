Самарская область признана флагманом развития проектов в сфере креативных индустрий на федеральном форуме «Сообщество» 

151

Вчера, 3 ноября, в Москве завершился итоговый форум Общественной палаты Российской Федерации (ОПРФ) «Сообщество». Пандемия, волонтёрство и эффективные решения острых социальных, культурных, образовательных задач стали ключевыми темами обсуждения общественников.

Член ОПРФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области (ОПСО) Павел Покровский стал единственным региональным модератором итогового форума «Сообщество». Помимо активной дискуссионной деятельности и обмена опытом, участники и гости форума также приняли участие в церемонии награждения победителей второго регионального рейтинга «Регион НКО». Самарская область, согласно представленному рейтингу, вошла в первую десятку регионов, где ведется максимально продуктивная работа по улучшению коммуникационного климата между НКО, властью, бизнесом и другими общественными институтами.

Председатель комиссии ОП России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова напомнила, что впервые подобный рейтинг был составлен в прошлом году, и его итоги были также представлены на итоговом форуме «Сообщество». По ее словам за прошедший год была проведена масштабная работа над совершенствованием этого инструмента. «Самым главным было создать некий инструмент, который стимулировал бы некоммерческий сектор каждого региона, органы власти, региональные общественные палаты, экспертное сообщество к тому, чтобы развивать некоммерческий сектор в каждом из регионов нашей страны. То есть придумать новые мотиваторы, новые стимулы, дать новые возможности для этого развития. Я с радостью могу сказать, что это сработало», – отметила Елена Тополева-Солдунова.

Результаты второго рейтинга «Регион НКО» представил генеральный директор рейтингового агентства «RAEX Аналитика» Дмитрий Гришанков. Первое место заняла Москва. За ней следуют Вологодская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ. В первую десятку регионов также вошли Самарская область, Тюменская область, Тульская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

«Поддержка НКО закладывает основы для эффективной государственной политики. То, что Самарская область в десятке лучших регионов – отличный показатель. Это иллюстрация того, что в нашем регионе уже проделана большая работа, составлена дорожная карта по улучшению взаимодействия НКО с другими институтами гражданского общества. Такая рейтинговая общероссийская аналитика необходима: она позволяет извлечь уроки, необходимые для улучшения третьего сектора, сбавить градус дисбаланса в развитии НКО», – отметил Павел Покровский. Вместе с первым заместителем председателя комиссии ОПРФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорием Заславским Павел Покровский выступил модератором круглого стола «Реализация гражданской и творческой активности специалистов креативных индустрий. Потенциал конкурсной и фестивальной деятельности». Во время дискуссии участники и эксперты обсудили опыт Самарской области в развитии креативных индустрий, и какую роль в эволюции креативного кластера играет грамотно выстроенный диалог между представителями культурного сектора, общественниками, властью и бизнесом. Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш в ходе своего выступления в качестве примера нетривиального подхода к вопросу развития креативных индустрий привела летнее заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», председателем которой является Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров. Впервые заседание Государственного совета состоялось не в стенах правительственного учреждения, а на открытой территории с видом на Волгу, на набережной областной столицы, где проходил фестиваль «ВолгаФест». Именно тогда было объявлено о старте приема заявок на первый конкурс Президентского Фонда культурных инициатив. Символично, что о старте приема заявок на второй конкурс Фонда культурных инициатив объявили 1 ноября, за день до начала работы итогового форума ОПРФ «Сообщество».

Опыт Самарской области, представленный на круглом столе, посвященном развитию творческого потенциала специалистов креативных индустрий, стал опорным пунктом в дискуссии общественников. Уникальный для России этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», возведенный на территории Куйбышевского района г.Самары, стал примером возможностей креативного кластера, претворённых в жизнь. По итогам презентации и обсуждения самарского опыта по реализации проекта этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов», участники круглого стола единогласно поддержали идею о создании на базе комплекса всероссийской школы для тех, кто планирует связать свою деятельность с развитием креативных индустрий. «Парк дружбы народов», по сути, и есть чёткий современный пример кластерной креативной индустрии. Это площадка, на которой возможна не только реализация различных инвестиционных проектов, объединенных ёмким понятием «креатив», имеет огромный потенциал образовательного центра», – резюмировал Павел Покровский.

Фото: правительство СО