Самарская область подготовила новые предложения в законы о занятости 

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По инициативе «Единой России» обсуждения проходят во всех регионах страны, предложения собирают ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Изменения, которые планируется внести в федеральный закон о занятости, обсудили 2 апреля на дискуссионной площадке партии «Единая Россия» в Самарской области.

В видеоконференции приняли участие представители местных отделений партии и общественных организаций, депутаты Госдумы, Самарской губернской думы, представители регионального министерства труда, Общественной палаты, Федерации профсоюзов Самарской области, Союза работодателей.

Открывая дискуссию, депутат фракции «Единой России» в областном парламенте, председатель постоянного думского комитета по здравоохранению и социальной политике Марина Сидухина подчеркнула, что в ходе общественного обсуждения закона о занятости важно получить предложения с мест.

«2020 год показал нам важность информационного взаимодействия, дистанционного общения. Это послужило поводом пересмотреть принципы работы системы занятости населения. Изменения будут способствовать совершенствованию работы центров занятости, появлению новых возможностей для граждан при трудоустройстве. Очень важна и передача функций центров из регионов на федеральный уровень», — добавила Марина Сидухина.

Депутат Государственной думы от Самарской области Владимир Бокк рассказал о концепции законопроекта и подчеркнул, что его актуальность обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий.

«В прошлом году дистанционные методы работы прочно вошли во все профессии и сферы нашей жизни. Так что необходимость поправок продиктована временем», — подчеркнул он.

В регионах поддерживают все обсуждаемые изменения, отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

«В дополнение у нас есть еще масса предложений. Самое главное — не ограничивать местом прописки получение услуг в сфере занятости, а оказывать их по месту проживания человека», — разъяснила она.

По мнению министра, необходимо также закрепить в законе учет самозанятых.

«Сейчас такие люди не считаются занятыми. Соответственно, вставая на учет в службу занятости населения, получают пособие в минимальном объеме. Если их перевести в статус занятых, то они будут получать больше», — отметила Ирина Никишина.

Свои идеи по совершенствованию законодательства предлагают профсоюзы губернии.

«Мы за возрождение системы страхования от безработицы. Это гарантирует получение людьми соответствующего пособия при неплатежеспособности работодателя. Все виды рисков утраты заработка — увольнение по сокращению, ликвидация предприятия, банкротство, простой, режим неполного рабочего времени — это социальные риски, и они должны страховаться», — рассказала зампредседателя областного союза Федерации профсоюзов Самарской области Наталья Идиятуллина.

Второе предложение профсоюзов касается величины пособий по безработице. По мнению Натальи Идиятуллиной, максимальный размер выплаты должен возмещать не менее 50 % утраченного работником среднемесячного заработка.

Председатель комиссии по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова назвала изменения в документ своевременными и современными и подчеркнула, что поправки необходимо поддержать, учитывая при этом и предложения жителей губернии.

Подводя итоги работы дискуссионной площадки, участники подчеркнули, что принятие изменений в закон о занятости решит большинство спорных вопросов в сфере труда и занятости населения.

Ранее предложения в федеральный документ обсудили на фракции «Единой России» в Самарской губернской думе.

18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Подготовить изменения поручил председатель партии Дмитрий Медведев. Инициативу единороссов поддержал президент России Владимир Путин, поручив партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с правительством.

Документ является первым шагом к масштабной модернизации системы занятости. Его общественное обсуждение проходит по всей стране. Участие в дискуссии принимают депутаты, представители профсоюзов и общественных организаций. Все предложения, которые поступят из регионов, будут проанализированы на федеральном уровне и использованы при подготовке документа ко второму чтению, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"