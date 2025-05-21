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Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР

21 мая 2025 15:27
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Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».

В среду, 21 мая, в Казани под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжана Гоцина состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских и 6 китайских регионов. Самарскую область представила делегация во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

В ходе заседания Совета стороны обсудили перспективы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах с учетом принципов и намерений, обозначенных в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху (от 21 марта 2023 года).

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что Совет, созданный Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, важен для развития двустороннего экономического партнерства, укрепления дружбы и доверия: «Как и в России, в Китае работают по многим государственным программам и проектам, которые направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни. Постоянный диалог дает возможность обмениваться полезным опытом и получать новые результаты. Есть большой потенциал в развитии транспортных коридоров, в области жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мастер-планирования, интеллектуальных транспортных систем, развитии речных портов. Надеюсь, что сотрудничество России и Китая будет и дальше укрепляться».

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: «2025 год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире. Подтверждение этого – визит Председателя КНР господина Си Цзиньпина в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина для участия в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Одним из механизмов здесь является формат «Волга-Янцзы».

Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом». Полпред выразил уверенность, что сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы» станет еще более активным, регионы ПФО заинтересованы во взаимодействии с китайскими партнерами.

В свою очередь, Чжан Гоцин отметил, что разделяет с Игорем Комаровым положительную оценку российско-китайских отношений: «В последние годы благодаря стратегическому руководству Председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Путина китайско-российские отношения всегда двигаются вперед по верному направлению, показывая зрелый, стабильный, стрессоустойчивый и яркий характер».

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и заместитель Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гоцин подписали протокол пятого заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы.
Выступая с докладом на заседании Совета, глава региона Вячеслав Федорищев отметил: именно Китай традиционно является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, занимая 1 место по объему импортных поставок и 6 место по экспорту продукции. «Уверен, есть все возможности для дальнейшего наращивания экономического потенциала наших территорий, - подчеркнул губернатор. - Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления. В частности, в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий. В импорте из Китая приоритетными для самарских предприятий остаются поставки электронного оборудования, сырья для фармацевтической отрасли, продукции машиностроения, строительной и специальной техники».

Регулярно проводятся бизнес-миссии китайских компаний в Самарскую область, а также реверсивные. Осенью текущего года запланирован рабочий визит делегации региона в Китай в расширенном формате с участием крупных промышленных предприятий и учебных заведений.

Также губернатор подчеркнул особую значимость продолжения совместной с китайскими коллегами работы в торгово-логистической и инвестиционной сферах.

«Приглашаем китайские компании поучаствовать в наших приоритетных инвестиционных проектах, которые уже развиваются на территории региона. Например, в проекте по организации производства ксантановой камеди – востребованного компонента, применяемого в нефтедобыче. Еще одно из стратегических направлений – наращивание кластера медицинских и фармацевтических технологий. Здесь мы приглашаем китайские компании для участия в проекте по созданию фармацевтических производств, направленных на удовлетворение растущего спроса на лекарственные средства, - отметил Вячеслав Федорищев. - Отрасль автомобилестроения всегда развивается с учетом партнеров по производству автокомпонентов, здесь уже большое сотрудничество между предприятиями Самарской области и Китая. Видим большую потенциальную возможность во взаимодействии в сфере беспилотных систем».

В ходе мероприятия было подписано соглашение между Правительством Самарской области и Народным Правительством провинции Цзянси КНР об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. «Для нас крайне важно, что сегодня мы подписали соглашение с нашими друзьями и партнерами из провинции Цзянси. Видим, что это не просто рамочное соглашение, а действительно возможность расширить наше взаимодействие», - заключил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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