Самарская губдума согласовала кандидатуру Максима Ковалева на пост вице-губернатора

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Согласована кандидатура Максима Ковалева на пост вице-губернатора Самарской области. Решение принято на 50-м заседании Самарской губернской думы во вторник, 28 января.

Областной парламент согласовал кандидатуру Максима Ковалева на указанный пост во второй раз. В первый раз эта процедура проводилась 22 октября минувшего года. Тогда Самарская губернская дума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона. Его кандидатуру внес на рассмотрение областного парламента глава региона Вячеслав Федорищев.

После этого профильный департамент реорганизовали в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. На пост его руководителя назначили Рената Валиуллина, который до того момента замещал главу указанной структуры.

Максим Ковалев сохранил пост вице-губернатора, но до сих пор работал с приставкой «врио». До работы в Самарской области он возглавлял отряд Управления координации деятельности подразделений Росгвардии «Беркут-С» .

После этого Максим Ковалев был назначен первым заместителем губернатора и главой администрации губернатора Вологодской области. В этой должности чиновник отвечал за общественную безопасность, охрану общественного порядка и работу комитета гражданской защиты и социальной безопасности, а также мобилизационного управления, пишет Коммерсантъ-Волга.