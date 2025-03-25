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Самара перешла на одноуровневую систему управления городом

25 марта 2025 17:24
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Существовавшие 10 лет в статусе самостоятельных муниципальных образований внутригородские районы вновь станут территориальными органами администрации города Самара. 

25 марта депутаты Самарской Губернской Думы поддержали закон «О преобразовании городского округа Самара Самарской области», который отменил двухуровневую систему управления городским округом. Существовавшие 10 лет в статусе самостоятельных муниципальных образований внутригородские районы вновь станут территориальными органами администрации города Самара. 

«Благодарю депутатов Губернской Думы за поддержку инициативы уйти от двухуровневой системы. Искусственное дробление единого города на отдельные самостоятельные районы, не имеющие реальных источников дохода и полномочий, показало свою неэффективность. Мы в самом начале большого пути по формированию четкой и максимально прозрачной системы управления областным центром», - подчеркнул глава города Самара Иван Носков. 

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул, что депутатский корпус областного парламента единогласно проголосовал «за» возврат к одноуровневой системе управления в Самаре, опираясь на волеизъявление самих жителей.

«Десять лет назад Самара вступила в эксперимент. Идея была хорошей – приблизить власть к людям. На деле двухуровневая система оказалось нерабочей. Возникли трудности при разделении полномочий между городом и внутригородскими районами. Финансовое наполнение местных бюджетов было недостаточное. Эффективность работы районных советов слабой. Со временем стало очевидным, что городу нужен единый подход к управлению. И проведенные публичные слушания показали, что самарцы хотят возврата к одноуровневой системе в городе. Это очень важно. Мы поддержали мнение населения. Так что это решение правильное. Оно во благо людей», - отметил спикер регионального заксобрания.

Реализация нового закона изменит статус городского округа Самара с внутригородским делением, а представительный орган будет состоять из 37 депутатов, избираемых на прямых муниципальных выборах. 

О преобразовании городского округа Самара ранее говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркивал необходимость изменения сложившейся системы. 

Принятию закона предшествовало обсуждение среди общественности. Во всех районах города прошли заседания общественных объединений и общественных организаций. Вопрос необходимости реформы местного самоуправления обсуждался на заседании Общественного совета при Думе городского округа Самара и Общественной палаты городского округа Самара. В декабре 2024 года прошли публичные слушания: из 1005 принявших участие 918 самарцев выразили положительное мнение о необходимости преобразования.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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