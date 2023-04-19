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Путин предложил еще раз подумать над названием Российского движения детей и молодежи

19 апреля 2023 22:31
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По его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски.

Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски, передает РИА Новости.

Путин летом 2022 года подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Первый съезд РДДМ прошел с 18 по 20 декабря 2022 года в Москве. В нем приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых. На съезде было объявлено название нового движения - Российское движение детей и молодежи "Движение первых".

"Вот вы сказали про "Время первых", так? А первые - это кто такие?.. Это пионеры, да?" - сказал Путин на совещании с членами российского кабмина, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Она ответила, что "по-старому" так.

"По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, в отличие от комсомола (коммунистический союз молодежи), какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", - попросил президент.

Голикова в ответ сообщила, что дети сами выбрали название организации.

"Я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, - ну просто подумайте. И с ребятами посоветоваться", - сказал на это Путин.

 

Фото:   пресс-служба президента РФ

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