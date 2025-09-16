Приняты предложенные губернатором Федорищевым и облправительством поправки в бюджет региона на 2025 год

75

Во вторник, 16 сентября, состоялось 56-е заседание Самарской Губернской Думы, на котором были представлены на рассмотрение поправки в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Предварительно они прорабатывались губернатором Вячеславом Федорищевым и командой правительства региона. Также накануне бюджетные корректировки рассматривались на расширенном заседании комитета Самарской Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Законопроект представила депутатам заместитель председателя Правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Как отметила министр, поправки связаны с необходимостью реализации 5-летней программы социально-экономического развития Самарской области и поручений губернатора в условиях сохранения внешних ограничений и геополитической нестабильности, влияющих на исполнение бюджета. Вместе с тем диверсифицированная экономика региона позволяет сохранять финансовую устойчивость и поддерживать дальнейшее развитие.

Основные приоритеты — поддержка СВО, социальное направление, а также опережающее развитие промышленности. Как подчеркнула Ольга Собещанская, губернатором в этой связи лично прорабатывался вопрос с федеральными органами власти и привлечен достаточно большой объем ресурсов, в том числе на развитие особой экономической зоны «Тольятти».

Корректировки предусматривают увеличение налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительные целевые безвозмездные поступления. В целом, увеличение доходной части бюджета области в 2025 году составит 8,6 млрд рублей, расходной — 9,6 млрд рублей.

Общий объем доходов в 2025 году составит 308,3 млрд рублей, расходная часть — 367,1 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить на поддержку ряда направлений в рамках реализации программы социально-экономического развития Самарской области. В первую очередь это социальная сфера, инвестиционные проекты и другие.

В частности, 3 млрд рублей предусмотрено на увеличение фонда оплаты труда для работников бюджетной сферы (врачей, учителей) в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

На строительство двух школ в п. Федоровка и в Тольятти, двух ФОКов в с. Красный Яр, п. Суходол, а также на возведение поликлиники в Кинеле — более 1 млрд рублей. 0,9 млрд рублей — на подготовку к отопительному периоду.

На решение вопроса по восстановлению прав участников долевого строительства предусмотрено свыше 1 млрд рублей в ближайшие два года, 234 млн рублей из них — в 2025 году.

На обеспечение льготными лекарственными препаратами добавят 1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан, в том числе ветеранов труда и тружеников тыла — 1,3 млрд рублей. Также увеличение коснется финансирования на предоставление жилья детям-сиротам. В рамках корректировки бюджета дополнительные средства будут направлены и на развитие спорта, в том числе детско-юношеского, на подготовку гостевых маршрутов в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Для переселения граждан из аварийного жилья региону будет представлено 528 млн на 2025 год (на трехлетний период — 2,7 млрд рублей), такое решение принято Фондом развития территорий. Это также нашло отражение в проекте закона.

3,2 млрд рублей в 2025 году предусматриваются на крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство метрополитена в Самаре, объектов в сфере ЖКХ с использованием механизма казначейских инфраструктурных кредитов (модернизацию 18 объектов ЖКХ).

Самарская область активно использует инструменты федеральной поддержки. С 2025 года осуществляется списание 2/3 задолженности: с учетом размера долга и условий регион в течение 5 лет может списать 20,8 млрд рублей. Как отметила Ольга Собещанская, по итогам 2024 года 3,9 млрд уже списано, и это дополнительные ресурсы для региона.

По итогам обсуждения законопроект был поддержан депутатами.

«Перераспределение бюджетных средств производим на одни из важнейших нужд жителей региона. Бюджет сохраняет свой основной принцип — социальную направленность. Все возможности изыскать дополнительные средства направлены в первую очередь на решение как точечных, так и системных вопросов для улучшения условий жизни наших граждан. В то же время мы сохраняем финансовую устойчивость. В непростых экономических условиях удается сохранять уровень планового дефицита и заимствований. Продолжаем работать для исполнения национальных целей развития и всех социальных обязательств», — прокомментировал глава региона.