Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран

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В среду, 17 ноября, в Москве состоялся II форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, участие в котором приняли руководители министерств, ведомств и главы субъектов двух стран – как очно, так и в режиме видеоконференции.

С российской стороны на форуме интересы своих регионов представляли только три Губернатора. О сотрудничестве и потенциале для развития взаимовыгодных отношений Самарской области с субъектами Республики рассказал Глава региона Дмитрий Азаров.

Свое приветствие участникам форума направили лидеры двух стран. В своем обращении Президент России Владимир Путин отметил, что такой двусторонний формат имеет важное значение для укрепления стратегического партнерства, которое носит многоплановый характер.

«Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, занимая второе место в его внешнеторговом обороте. Даже в условиях пандемии наше экономическое взаимодействие продолжает развиваться. В 2020 году товарооборот увеличился почти на 16% и вплотную приблизился к отметке 6 млрд долларов. А за 9 месяцев текущего года его прирост составил более 6%», – озвучил цифры Глава государства и добавил, что большая заслуга в этом принадлежит именно межрегиональному сотрудничеству.

Владимир Путин отметил Самарскую область в качестве одного из ключевых регионов России во взаимодействии двух стран. «В числе российских регионов, поддерживающих активные хозяйственный связи с узбекистанскими партнерами, — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинск, Московская, Ивановская и Самарская область, – подчеркнул Президент страны. – Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов по оценкам на общую сумму свыше 14 млрд долларов. Количество предприятий, созданных с участием российского капитала за последние четыре года, возросло в 2,5 раза и превысило две тысячи».

При этом Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России. «Имеются огромные возможности для реализации проектов прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях», – подчеркнул российский лидер. Кроме экономических связей, накоплен большой совместный опыт и в других сферах, в том числе в экологической, гуманитарной, туристической.

Вклад Самарской области в экономику регионов Узбекистана отметил Президент Республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, активный диалог между регионами двух стран стал локомотивом укрепления стратегического партнерства. «Я с огромным удовольствием хотел бы отметить динамичное взаимодействие регионов Узбекистана с городами Москва и Санкт-Петербург, Республикой Татарстан, Алтайским краем, Астраханской, Новосибирской, Омской, Самарской, Челябинской областями, – подчеркнул Глава государства. – Благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии нам удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит 6 млрд долларов. За последний год успешно проведены выставки регионов Узбекистана в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Сегодня в наших странах действует около трех тысяч совместных предприятий, реализуются сотни новых проектов во всех сферах экономики». В качестве одного из примеров успешного сотрудничества Президент Узбекистана привел проект строительства самарскими компаниями крупного тепличного комплекса в Бухаре.

И это далеко не предел. Потенциал взаимодействия регионов двух стран, считают участники форума, до конца еще не раскрыт. Инвесторы России и Узбекистана готовы выстраивать более сотрудничество и вкладывать средства в создание новых производств и реализацию проектов. Это, в свою очередь, приведет к обмену технологиями, созданию рабочих мест и в конечном итоге повлияет на качество жизни братских народов. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что в последние годы темпы наращивания сотрудничества стран существенно ускорились, и сейчас идет выстраивание единого экономического пространства. «Мы, с одной стороны, находимся в точке, откуда хорошо заметны результаты и достижения, но при этом видны и новые задачи, а главное – те новые возможности, которые перед нами открываются. Чем прочнее будут связи между регионами наших стран, тем сильнее будут экономики в отдельности и крепче двустороннее сотрудничество, а в конечном счете будет благополучнее жизнь жителей и России, и Узбекистана», – подчеркнул Министр.

С ним согласился заместитель Премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков. «Наступило время, когда нам нужно и важно наладить системную работу по двум направлениям, на наш взгляд, – отметил он. – Нам нужно обеспечить очень тщательную, конкретную, предметную работу по реализации всех тех договоренностей, которые заключены. Нашему совместному проектному офису необходимо и дальше сопровождать проекты и контракты. Второе большое направление – это подготовка к третьему форуму межрегиональному сотрудничеству».

Сардор Умурзаков добавил, что поддерживать и развивать экономическое взаимодействие регионов двух стран особенно важно сейчас, в условиях пандемии. При этом, ориентироваться необходимо «на конкретный результат: не ради цифр, контрактов, отчетов и статистики, а ради конкретики». «Мы уверен, то, что мы делаем на уровне межрегионального взаимодействия, должно и будет влиять на повседневную жизнь каждого отдельного гражданина наших народов», – подчеркнул Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Отношения между регионами и государствами начинаются с взаимоотношений между людьми, которые, по мнению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, являются главным богатством двух стран. «Мы гордимся тем, что на самарской земле в мире и братстве живут люди разных национальностей и народов. У нас один из самых многонациональных регионов страны. И в сентябре этого года мы открыли в Самарской области Парк Дружбы народов – уникальный этнографический комплекс, где представлен быт, традиции и культура народов, населяющих губернию, в том числе, и узбекское подворье», – отметил в своем выступлении Глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область в последние годы стала более привлекательной для жителей соседних государств, в том числе Узбекистана. Людей, бизнес привлекают высокий экономический потенциал, диверсифицированный рынок труда и благоприятные условия проживания. «Граждане Узбекистана приезжают к нам не только работать, но и учиться, отдыхать и лечиться. Узбекистан – лидер среди иностранных государств по туристическому потоку в Самарскую область. Ежегодно около 60 тысяч граждан Узбекистана приезжают к нам с туристическими целями, в том числе это касается и медицинского туризма», – обратил внимание участников форума Губернатор.

Кроме того, регион отличается высоким уровнем научного, образовательного, инновационного и производственно-технического потенциала. Самарская область очень привлекательна для желающих получить высшее, а также среднее специальное образование. «Развивая нашу образовательную инфраструктуру, мы хотим построить международный межвузовский кампус. Проект подготовлен. Создание такого кампуса на 5000 мест в связке с успешно развивающимся научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего» позволит на еще более высокий уровень поднять предоставление образовательных услуг, станет новой точкой притяжения для студентов разных стран, центром студенческого городка. То, что уже сейчас четверть иностранных студентов Самарской области – это граждане из Узбекистана, и их число увеличивается, мы рассматриваем как дополнительный аргумент необходимости создания кампуса. На мой взгляд, совместно с нашими узбекскими коллегами мы могли бы спрогнозировать спрос Узбекистана на образовательные услуги в Самарской области и возможно закрепить намерения по сотрудничеству в этой сфере в межправительственных и межрегиональных соглашениях. Это позволило бы и нам при реализации проекта в большей степени ориентироваться на реальные потребности по подготовке кадров наших самых близких зарубежных партнеров», – вышел с инициативами Дмитрий Азаров.

Глава региона убежден в том, что тесные связи между людьми создают основу, прочный фундамент для развития торговых отношений между регионами и государствами. Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона. И цифры говорят сами за себя.

«На фоне некоторого снижения внешнеторгового оборота Самарской области с большинством стран в пандемийный 2020 год объем внешней торговли с Республикой Узбекистан вырос на 19,7%. Экспорт из Самарской области в Республику Узбекистан в 2020 году вырос на 25,8%. Подводить итоги взаимной торговли за 2021 год пока рано, но мы уже можем отметить, что Самарская область сохраняет 1 место среди регионов Приволжского федерального округа по экспорту в Узбекистан. Самарская область взаимодействует с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями, а также заинтересована в расширении сотрудничества и с другими регионами», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Он привел в пример ряд совместных реализующихся проектов, которые были сформированы еще на первом форуме регионов России и Узбекистана. Один из них – в сфере автомобилестроения. В свободной экономической зоне Джизах успешно реализован проект по строительству завода для сборки автомобилей LADA. В сентябре текущего года стартовала серийная сборка 3-х моделей: Vesta SW/SW Cross, X-RAY Cross и Largus/Largus Cross.

Еще на первом форуме межрегионального сотрудничества компания «Пегас-Агро» представила свою продукцию и уже сегодня вышла на рынок Узбекистана с самоходной агротехникой самарского производства. Кроме того, в текущем году предприятием «Аком» реализовано на рынке Республики около 48 тысяч аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей – почти в 3 раза больше, чем объем годового объема экспорта в прошлом году. АО «Тяжмаш» на протяжении нескольких лет осуществляет поставки оборудования на Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты, а также на Ново-Ангренскую ГРЭС.

Благодаря совместным усилиям Правительства Самарской области, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», «Российского экспортного центра», Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, были созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и «Азия Инвест» в Самаре.

«Этот как раз результат договоренностей, достигнутых на первом форуме. Мы не просто декларируем намерения, мы их реализуем, – акцентировал Дмитрий Азаров. – И это позволило вывести Самарскую область в лидирующую группу регионов, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Узбекистан. Проекты направленны в первую очередь на поддержку и сопровождение малого и среднего бизнеса. RUZ TRADER сегодня является важной точкой опоры для российских компаний-экспортеров и институтов развития в продвижении продукции широкого отраслевого назначения: АПК; продукты питания; промышленная продукция, крупногабаритная техника и оборудование». Это стало возможным благодаря установленным тесным контактам и отношениям с ключевыми деловыми объединениями Республики Узбекистан и широкой сети локальных партнеров.

Благодаря своему уникальному статусу за короткий период времени «RUZ TRADER» сформировал комплексные предложения для российских и узбекистанских компаний, включая программы по анализу рынка, подбору добросовестных партнеров, организации дистрибуции и мероприятий по продвижению товаров, вплоть до локализации производств. «Центр сотрудничает не только с Самарской областью, уже с 30 российскими компаниями из различных регионов – Пензенской, Саратовской областей, а также Башкирии и Приморского края. Ведутся переговоры с компаниями из Удмуртии, Якутии, Калининградской, Нижегородской областей. Уверен, что центр уже имеет конкретные результаты и будет их развивать», – добавил Губернатор.

Кроме того, при поддержке Правительства Самарской области Торгово-распределительным центром «Азия-Инвест» ведется работа по созданию оптово-розничной сбытовой сети плодоовощной продукции Узбекистана в городах Самара и Тольятти. «Эта сеть может стать опорной точной на пути следования Агрологистического экспресса, анонсированного на встрече вице-премьеров России и Узбекистана в августе текущего года», – уверен Дмитрий Азаров.

Развитие взаимной торговли Самарской области и регионов Узбекистана в ближайшей перспективе видится и в увеличении поставок продукции машиностроения, химической промышленности, алюминия и изделий из него.

Россия один из основных покупателей продукции Узбекистана, и поставлять эту продукцию удобнее через Самарскую область, учитывая ее транспортно-логистический потенциал, а также используя инфраструктуру развивающегося торгово-распределительного центра «Азия-Инвест».

«Самарская область привлекательна для Узбекистана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий возможности для торговли с другими регионами России и Европы. Наш регион – это перекрестье путей с Севера на Юг и с Запада на Восток, что кстати закреплено в подготовленной транспортной стратегии Российской Федерации, – акцентировал внимание зарубежных коллег Дмитрий Азаров. – Новые возможности для интеграции на евразийском пространстве дает включение Самарской области в международные транспортные маршруты. Важной вехой для нас станет ввод в действие мостового перехода через Волгу в районе Тольятти в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Выгодное транспортно-географическое положение региона активно привлекает инвесторов для реализации крупных проектов логистической направленности. Так, в 2021 году в регионе открылся крупный логистический комплекс «Национальные логистические технологии», «Почты России», дан старт строительству логистических хабов для маркетплейса OZON, онлайн-ритейлера Wildberries.

«Рассчитываем, что в ближайшие годы в Самарской области будет реализован проект мультимодального транспортно-логистического центра, который включен в федеральную опорную сеть ТЛЦ с зоной обслуживания населения 25 млн человек и будет располагаться в крупнейшей в России нестоличной агломерации – Самарско-Тольяттинской», – отметил Глава региона.

Еще одно важное направление сотрудничества –туризм. Есть целый ряд предложений по разработке новых туристических маршрутов между Самарской областью и регионами Узбекистана с учетом общей истории.

Системная работа по укрепления торгово-экономических, гуманитарных связей между Самарской областью и регионами Узбекистана идет постоянно – не от форума к форуму. «Мы каждый день реализуем достигнутые договоренности, ищем новые проекты для сотрудничества. Это дает результат. Уверен, что и нынешний форум придаст импульс развитию взаимоотношений между государствами и между регионами России и Узбекистана. Это сотрудничество положительно будет сказываться на всех жителях наших регионов», – подчеркнул Глава самарского региона.

В завершении своего выступления Дмитрий Азаров напомнил о том, как важно поддерживать друг друга и привел в пример ситуацию, которая сложилась в прошлом году во время закрытия российских границ. В результате вынужденно принятых мер из-за распространения коронавирусной инфекции граждане Узбекистана не смогли вернуться к себе на Родину. «Нами были организованы пункты временного размещения людей, обеспечено горячее питание, питьевая вода, медицинское обслуживание. Очень меня порадовали наши земляки, которые в трудное время доказали, что чужой беды не бывает. Абсолютно по-братски неравнодушные жители Самарской области привозили в лагерь теплые вещи, белье, еду, дополнительно помогали пройти непростой для людей период. Совместными усилиями федеральных органов исполнительной власти, Посольства Республики Узбекистан в России нам удалось решить эту проблему. Но знаете это еще раз доказывает, что вместе мы можем больше. И, объединяя усилия, можем преодолеть любые сложности», – резюмировал Губернатор.

Подводя первые итоги форума, участники отметили острую необходимость в наращивании двусторонних связей между Россией и Узбекистаном. «Российский бизнес доверяет Республике Узбекистан, он видит, насколько вы динамичны, насколько вы компетентны в управлении, насколько хорошие, дружеские, доверительные отношения лидеров наших стран, – отметил Министр Максим Решетников. – У нас есть уникальная возможность во взаимодействии, прямая связь и надо этим пользоваться, все возможности созданы».