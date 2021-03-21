Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в воскресенье в Москву, куда ранее был приглашен для консультаций, сообщает ТАСС.

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что Антонов вылетает в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.

Посол РФ отметил, что пробудет в Москве столько, сколько будет необходимо

Анатолий Антонов считает, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений, пока трудно сказать, как долго продолжатся соответствующие консультации. Об этом дипломат заявил в субботу журналистам в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в российскую столицу.

"Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались", - сказал он. Антонов также подчеркнул: "Российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо определиться".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС