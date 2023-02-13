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Первые занятия по оказанию экстренной медицинской помощи прошли для добровольцев «Единой России»

13 февраля 2023 12:18
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Первые занятия по оказанию экстренной медицинской помощи прошли для добровольцев «Единой России»
Занятия были организованы на базе Самарского регионального отделения «Единой России» по поручению секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова. Общественный совет партпроекта «Здоровое будущее» оказал всю необходимую профессиональную помощь в проведении обучающего практикума для волонтёров
 

Самый большой региональный отряд волонтёров отправится на Донбасс в самое ближайшее время. В его составе - более 30 добровольцев из Самарской области, и ребятам нужна не только физическая подготовка.

Участники первого обучающего медицинского практикума учатся оказывать элементарную помощь при травмах до прибытия квалифицированной медпомощи. Образовательный мастер-класс для студентов с показом презентационного материала и возможности отработки практических навыков на манекене-симуляторе провёл главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №10», доктор медицинских наук Дмитрий Лисица.

Дмитрий Николаевич координировал работу бригады медработников, которые отправлялись на Донбасс, сам вёл приём пациентов как врач в городе Снежное (ДНР). Он с готовностью отозввавлся подготовить добровольцев выезду вместе с коллегой, военным врачом и заведующим травмпунктом горбольницы № 10  Никитой Дустовым.

«Мы делаем правильное и нужное дело.  Ничего лишнего в жизни не бывает, и лишних знаний тоже не бывает. Пусть хоть что-то вы сегодня подчерпнете для себя, это окажется положительным моментом не только в ваших командировках,  но и в обычной жизни», - уверен Дмитрий Николаевич.

В ходе практических занятий были представлены основные способы остановки кровотечения, транспортировки пострадавших, диагностика жизненных показателей и правила проведения сердечно-легочной реанимации.

Добровольцы, которые отправятся на Донбасс в ближайшее время, тоже считают, что это очень важные и своевременные знания.

«Для участия в гуманитарной миссии необходимо иметь всестороннюю подготовку. Сегодня мы узнали много нового, и в первую очередь, это важно для нас самих, чтобы мы могли при необходимости помочь друг другу» - отметил активист "Молодой гвардии Единой России" Кирилл Исаев.

На первом занятии  по оказанию первой и экстренной медпомощи присутствовали 35 добровольцев и активистов МГЕР, в рамках  обучающего практикума состоятся еще 7 занятий. 

Напомним, с инициативой о проведении  занятий по первой помощи для добровольцев, которые направятся с гуманитарной миссией на территорию Донбасса, выступила волонтёр «Единой России», студентка медицинского колледжа Дарья Пискеева на встрече секретаря Самарского реготделения партии, губернатора Самарской области  с волонтёрскими объединениями региона. Дмитрий Азаров предложение поддержал и поручил организовать такое обучение.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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