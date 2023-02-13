Первые занятия по оказанию экстренной медицинской помощи прошли для добровольцев «Единой России»

Самый большой региональный отряд волонтёров отправится на Донбасс в самое ближайшее время. В его составе - более 30 добровольцев из Самарской области, и ребятам нужна не только физическая подготовка.

Участники первого обучающего медицинского практикума учатся оказывать элементарную помощь при травмах до прибытия квалифицированной медпомощи. Образовательный мастер-класс для студентов с показом презентационного материала и возможности отработки практических навыков на манекене-симуляторе провёл главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №10», доктор медицинских наук Дмитрий Лисица.

Дмитрий Николаевич координировал работу бригады медработников, которые отправлялись на Донбасс, сам вёл приём пациентов как врач в городе Снежное (ДНР). Он с готовностью отозввавлся подготовить добровольцев выезду вместе с коллегой, военным врачом и заведующим травмпунктом горбольницы № 10 Никитой Дустовым.

«Мы делаем правильное и нужное дело. Ничего лишнего в жизни не бывает, и лишних знаний тоже не бывает. Пусть хоть что-то вы сегодня подчерпнете для себя, это окажется положительным моментом не только в ваших командировках, но и в обычной жизни», - уверен Дмитрий Николаевич.

В ходе практических занятий были представлены основные способы остановки кровотечения, транспортировки пострадавших, диагностика жизненных показателей и правила проведения сердечно-легочной реанимации.

Добровольцы, которые отправятся на Донбасс в ближайшее время, тоже считают, что это очень важные и своевременные знания.

«Для участия в гуманитарной миссии необходимо иметь всестороннюю подготовку. Сегодня мы узнали много нового, и в первую очередь, это важно для нас самих, чтобы мы могли при необходимости помочь друг другу» - отметил активист "Молодой гвардии Единой России" Кирилл Исаев.

На первом занятии по оказанию первой и экстренной медпомощи присутствовали 35 добровольцев и активистов МГЕР, в рамках обучающего практикума состоятся еще 7 занятий.

Напомним, с инициативой о проведении занятий по первой помощи для добровольцев, которые направятся с гуманитарной миссией на территорию Донбасса, выступила волонтёр «Единой России», студентка медицинского колледжа Дарья Пискеева на встрече секретаря Самарского реготделения партии, губернатора Самарской области с волонтёрскими объединениями региона. Дмитрий Азаров предложение поддержал и поручил организовать такое обучение.