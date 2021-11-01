Оперштаб: с 1 ноября начинается прием заявок на получение мер господдержки для работников пострадавших отраслей

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В понедельник, 1 ноября, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи в работе штаба приняли участие члены Правительства Самарской области, главы министерств, ведомств, муниципальных образований региона.

«Сегодня мы впервые фиксируем превышение порога в 1500 заболевших в сутки. Ситуация развивается крайне неблагоприятно», — отметил Виктор Кудряшов в начале заседания.

За неделю заболеваемость выросла на 38%, об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. Рост отмечается во всех возрастных группах, причем наибольший – среди детей до года, 1-6 лет. Поэтому крайне важно обеспечить разобщение детей со сверстниками, ограничить их контакты с родственниками, считает руководитель ведомства. Наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю зафиксированы среди жителей 15-17 лет, 30-49, 65+ лет.

В структуре заболевших в процентном соотношении увеличилась доля работников офисов, банков, торговли продовольственными товарами, здравоохранения, образования, транспорта, промышленных предприятий.

Охват тестированием по-прежнему сохраняется достаточно высоким — 465 на 100 тысяч населения, вместе с тем будет наращиваться. Федеральную норму в ближайшее время планируется скорректировать до 300 на 100 тысяч населения, отметила Светлана Архипова. За минувшую неделю снизилось число заболевших ОРВИ (на 12,6%) и внебольничной пневмонией (на 5,8%) по сравнению с цифрами неделей ранее. В целом, регион пока не достигает показателей, характеризующих территории, свободные от COVID-19.

Глава регионального Роспотребнадзора рекомендовала продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней, рассмотреть возможность расширения перечня учреждений, доступ граждан в которые возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании.

«Высокий прирост заболеваемости – почти на 30% — отмечен на этой неделе среди людей старшего поколения. При том, что доля людей пенсионного возраста среди заболевших – это 25,4%. Это по-прежнему основная группа риска. Коллеги, прекрасно понимаю, какой резонанс имеет наше решение по обязательной самоизоляции невакцинированных – подчеркиваю: невакцинированных – граждан 60+. Но это решение абсолютно оправдано и продиктовано заботой о здоровье людей».

Председатель Правительства области обратил внимание на то, что вырос и уровень заболеваемости среди работников промышленных предприятий, и поручил подготовить анализ вакцинации, а также перевода сотрудников на дистанционный режим на предприятиях региона.

Стабилизировалась, хотя и на высоких цифрах, ситуация по общему количеству амбулаторных пациентов, отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Они обеспечиваются лекарствами согласно 5 схемам лечения. В «ковидный» госпитальный фонд планируется ввести еще 371 место за эту неделю, таким образом он составит более 8580 мест. Это более 40% всего госпитального фонда Самарской области. Среди стационарных пациентов более 19 процентов – тяжелые и крайне тяжелые, а подавляющее большинство (71%) средней тяжести. Почти 60% пациентов госпиталей – кислородозависимы.

Первый вице-губернатор поручил заранее прогнозировать сроки поставки кислорода в регион, чтобы в случае каких-то задержек можно было оперативно заменить поставщика.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова ведется работа по организации перевозки пациентов с COVID-19. Это разгрузит бригады скорой помощи до 500 вызовов в день. 13 автомобилей уже приступили к работе (Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань). На штабе решили, что в ближайшее время дополнительно приобретут автомобили «Лада Ларгус». «Оперативно готовьте заявку, я попрошу министерство финансов как можно быстрее ее рассмотреть, конечно, мы это сделаем», — отметил Виктор Кудряшов.

За прошедшую неделю в области выросли темпы вакцинации. На данный момент полностью прошли вакцинацию более 1 млн 167 тысяч жителей. Привить нужно еще порядка 800 тысяч взрослого населения. Повторной вакцинации подлежат более 271 тысячи человек, почти 79 тысяч уже ее прошли.

2 ноября в Самаре на базе областной универсальной научной библиотеки и 3 ноября в Тольятти в культурном центре «Автоград» областной минздрав организует дополнительные пункты вакцинации, где будут работать большое количество прививочных бригад. Так жители смогут без очередей, в спокойной обстановке пройти вакцинацию. Если эти пункты будут пользоваться спросом, то такие акции будут проводить регулярно, задействуя и другие площадки.

На штабе заслушали доклады глав муниципалитетов о том, как организован контроль соблюдения ограничений в связи с нерабочими днями, а также контроль выполнения санитарно-противоэпидемических требований. «Ограничительные меры в отношении хозяйствующих субъектов – это вынужденные меры. Они нас тоже очень тревожат. Экономический блок Правительства области находится в очень тесном контакте с ассоциациями предпринимателей, с общественными организациями, которые представляют их интересы. При всей напряженности ситуации мы чувствуем их понимание и поддержку. Уже с 1 ноября начинается прием заявок на получение мер господдержки для работников пострадавших отраслей, а с 15 ноября начнутся выплаты грантов из федерального бюджета, будут предоставляться кредиты под льготную ставку», — подчеркнул председатель Правительства.

В этом году фиксируется значительное снижение уровня теневой занятости – оценив опыт прошлого года, предприниматели сделали выводы, что не смогут получить субсидии на выплату заработной платы, если их работники официально не трудоустроены. «Мы внедрили механизм льготного финансирования пострадавших отраслей из Гарантийного фонда Самарской области и с начала года в три раза сократили налоги, которые платят предприятия по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, мы готовим новые меры поддержки на региональном уровне – это отсрочка налоговых платежей и более щадящие критерии для включения организаций в перечень пострадавших отраслей», — сообщил Виктор Кудряшов.

В завершение штаба обсудили результаты работы волонтеров в рамках общероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе». Как доложил заместитель министра образования – руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, по поручению Губернатора Самарской области с 18 октября 2021 года региональный и муниципальные волонтерские штабы активизировали свою деятельность.

На прошлой неделе на региональную горячую линию поступило 188 обращений, 5 из которых — на помощь пожилым гражданам. Остальное 183 обращения касались консультаций. На местные горячие линии поступило 140 обращений, из которых по 41 обращению оказаны консультации, в том числе по вопросам блокировки социальных карт, отработано 99 заявок непосредственно на помощь.

Сейчас мобилизовано 1138 волонтеров. Обратиться в региональный волонтёрский штаб акции #МыВместе можно по номеру 8 800 505 78 63 или на федеральную горячую линию по телефону 8 800 200 34 11 круглосуточно.