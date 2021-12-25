«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ

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В пятницу, 24 декабря, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, во время которого были подведены итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки и технологий, а также представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы развития науки и реализации исследовательских проектов.

Прежде, чем перейти к обсуждению вопросов, Глава государства отметил, что растет запрос людей на обновление городов и населенных пунктов по современным технологическим стандартам, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни. И в этом направлении ключевая роль отводится регионам страны, которым необходимо наращивать инновационный потенциал во всех сферах: в здравоохранении, образовании, транспортной сфере, коммунальной инфраструктуре, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач.

Именно поэтому на протяжении двух десятилетий ведется последовательная работа по формированию передовой исследовательской инфраструктуры, укреплению высшей школы в регионах. «В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах Федерации. При этом совместные задачи уже объединяют научные вузы, институты и компании из разных регионов России. Такое сотрудничество будем, безусловно, поощрять и в будущем, потому что для нашей огромной страны крайне необходимо распределенное научное развитие, – отметил Президент. – Именно такой подход лежит в основе научно-образовательных центров мирового уровня, в реализации федеральных программ в сфере генетики и сельского хозяйства. Уверен, широкое региональное измерение получат и важнейшие инновационные проекты государственного значения. Они будут направлены на решение задач в области медицины и фармацевтики, а также проблем, связанных с изменением климата и созданием новых источников энергии».

Российский лидер отметил, что все большее количество родителей поддерживает своих детей в выборе научной карьеры. «Почти две трети родителей, две трети взрослых нашей страны хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру, – привел статистику Владимир Путин. – Эти знаковые, позитивные и, уверен, долгосрочные тенденции обязательно нужно поддержать».

В вопросе развития науки и технологий важна заинтересованность глав регионов страны. «Все инструменты, федеральные программы принесут отдачу только в том случае, если вы сами, уважаемые коллеги, будете предметно, заинтересованно заниматься технологическим, научным, образовательным развитием, – обратился Владимир Путин к губернаторам. – Видеть в этой сфере мощный ресурс, понимать всю значимость этих вопросов для людей, для самореализации молодежи именно на ваших территориях, у себя дома, в своем городе и в своем регионе. Поэтому прошу вас больше общаться с молодыми учеными, студентами и даже со школьными научными коллективами, оказывать им весомую поддержку, создавать лучшие возможности для запуска инновационных проектов, которые станут точкой притяжения талантов из других регионов и даже из других государств».

Кроме того, президент поставил задачу федеральному Правительству расширить возможности субъектов по поддержке научных и технологических проектов, оказать содействие региональным научным фондам, предоставляющим гранты на исследования или разработку. Также, нужно сформировать базу отечественных технологических решений, которые уже используются в регионах и доказали свою эффективность. Такая единая цифровая платформа лучших практик, по мнению Главы государства, позволит обеспечить взаимодействие предпринимательских, научных, управленческих команд по всей стране. При этом, субъекты России, которые будут усиливать свой научно-технологический потенциал, смогут рассчитывать на дополнительные преференции.

«Логика здесь предельно понятная, простая: дополнительную поддержку должны получать те территории, где создаются прорывные разработки, запускаются знаковые исследовательские, инновационные, образовательные проекты. А значит, туда приезжают ученые и предприниматели, инженеры для того, чтобы реализовать необходимые проекты для развития территорий», – подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, ключевой результат уходящего Года науки – качественно новый уровень научного просвещения. Лекции ученых, многочасовые марафоны возрожденного общества «Знание» с помощью передовых технологий посмотрели десятки миллионов граждан, и интерес общества к науке, к ее истории, к современным достижениям колоссальный. «Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения», – объявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что совместному заседанию Госсовета и Совета по науке и образованию предшествовала большая подготовительная работа: на семинаре-совещании, которое прошло 22 декабря, экспертным сообществом из числа представителей органов власти, научных школ была проанализирована текущая ситуация и выработаны конкретные предложения по развитию науки.

Во время семинара-совещания Губернатор Самарской области возглавил работу группы, которая обсуждала вопросы развития научно-образовательных центров мирового уровня. Выработанные предложения и инициативы Дмитрий Азаров представил Президенту Владимиру Путину.

Главная цель состоит в том, чтобы быстро выводить российские технологии на отечественный рынок, замещая зарубежные. И эту роль, в том числе, призваны выполнять научно-образовательные центры. По инициативе Главы государства в стране уже созданы 15 НОЦ – это межрегиональные структуры, объединяющие научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель такой синергии – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что регионы за последние годы стали активными участниками научно-технологического развития страны. «Позавчера на «круглых столах» с губернаторами прозвучало много конкретных предложений и по программам НОЦ, и по инструментам закрепления молодых ученых на местах, и по региональному заказу на инвестиции. Отмечу главное: все меры поддержки, инструменты, которые сегодня есть и на федеральном, и на региональном уровне должны быть взаимоувязаны. Важно, чтобы и научные программы субъектов были синхронизированы с нашей госпрограммой», – обратил внимание он.

На сегодняшний день в орбиту деятельность НОЦ вовлечено 576 организаций. «Всеми научными организациями сети НОЦ разработано и передано для внедрения в производство 1230 технологий и высокотехнологичных продуктов. А общий объем научно-технологических работ НОЦ превысил 24 млрд рублей. Создано 4874 новых высокотехнологичных рабочих мест», – рассказал Дмитрий Азаров о результатах работы центров по итогам прошлого года.

Важно отметить, что Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Он был создан по инициативе Губернатора в 2019 году. Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны: его участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республика Мордовия и Чувашия.

Деятельность НОЦ сосредоточена на развитии пяти направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступили ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. В декабре 2020 года НОЦ «Инженерия будущего» победил в федеральном конкурсе, войдя в пятерку центров, получивших статус мирового уровня.

По итогам работы за прошлый год НОЦ «Инженерия будущего» стал одним из лучших. Именно поэтому Губернатору Самарской области была представлена возможность в рамках заседания Госсовета рассказать о накопленном опыте по созданию и развитию НОЦ. Кроме того, руководитель региона выступил с рядом предложений, которые предварительно были поддержаны главами субъектов страны, научным сообществом, руководителями госкорпораций и депутатским корпусом.

В первую очередь, Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость продления программы поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня не до 2024, а до 2030 года – с учетом того, что жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем 7 лет.

Кроме того, в целях формирования стройной правовой базы Глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня. Это касается присвоения центрам особого правового режима, определения возможности ускоренной апробации научных разработок, а также сертификации высокотехнологичной продукции и услуг НОЦ, корректировки правовой базы закупок.

«Учитывая, что на уровне Правительства России действует Комиссия по научно-технологическому развитию, предлагаем закрепить за ней задачу обеспечения согласованных действий федеральных органов власти по реализации проектов НОЦ; поручить данной комиссии провести оценку имеющегося научно-технологического и инновационного задела научно-образовательных центров, промышленных предприятий Госкорпораций, а также их «стыковки» на уровне технологических и научно-исследовательских разработок НОЦ», – отметил Глава самарского региона.

В целях создания комфортных условий для работы Госкорпораций с НОЦ Дмитрий Азаров предложил предусмотреть в федеральных законах о государственных корпорациях возможность инвестировать в проекты НИОКР путем создания в соответствующей корпорации целевого фонда научно-технологического развития, средства которого направляются на финансирование НИОКР в интересах корпорации с приоритетом на вузы и научные организации НОЦ.

«Также предлагаем выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в «дорожные карты» отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами», – отметил Губернатор и счел необходимым создать в структурах федеральных институтов развития специализированные службы по поддержке проектов, реализуемых в рамках НОЦ.

При этом, в нормативных правовых актах, регулирующих получение грантов и субсидий, следует предусмотреть возможность предоставления преимуществ проектам НОЦ и право подачи заявок на конкурсы межвузовскими, межрегиональными группами на основе двухэтапного отбора. Такой принцип был применен при отборе молодежных лабораторий.

«Предлагаем осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще чем один раз в 7 лет, – вышел с еще одной инициативой Дмитрий Азаров. – При этом первую ротацию можно рассматривать по итогам 2024 года, когда действующие НОЦ должны обеспечить исполнение взятых на себя обязательств».

В целях развития образовательной деятельности НОЦ руководителем региона было предложено рассмотреть концепцию создания проекта «Мультиуниверситет» в качестве эксперимента по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей по стратегическим направлениям деятельности научно-образовательных центров Он будет работать по принципу приоритетности запросов индустриальных партнеров на базе лучших практик Центра «Сириус» с использованием формата «Сетевой университет», предложенного Агентством стратегических инициатив.

«Все обозначенные предложения выработаны с участием представителей научной общественности, университетов, промышленных предприятий. Получена предварительная поддержка профильных комитетов Госдумы, сенаторов Совета Федерации. Мы уверены, что при Вашей поддержке реализация данных поручений позволит создать на базе сети НОЦ мирового уровня инструмент стратегических изменений научно-технологического ландшафта России», – обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Путину. «Спасибо больше, очень содержательно», – отреагировал на выступление Губернатора Президент страны.

Глава государства поблагодарил участников заседания за работу, которая длилась на протяжении всего уходящего года. По итогам обсуждения и представленных докладов он поручил Правительству России доработать перечень поручений. «Обязательно продолжим нашу работу в будущем, я говорил о десятилетии, так и надо сделать, по этому пути и пойдем, – резюмировал Владимир Путин. – Наукой нужно всегда заниматься. Нужно организовать работу так, чтобы это захватывало, чтобы это было интересно, чтобы молодежь потянулась. У нас это получается». Главное – последовательно реализовывать все задачи.