На заседании областного Правительства Вячеслав Федорищев представил новых членов команды развития региона

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В четверг, 1 августа, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел заседание областного Правительства. Началось совещание с кадровых изменений.

На заседании глава региона официально представил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. Им стал Михаил Смирнов, ранее занимавший пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара».

«С Михаилом Андреевичем в последние два месяца мы работаем в рамках штаба по газификации. Увидели много возможностей для развития, в первую очередь, нашего энергетическо-коммунального хозяйства, – подчеркнул руководитель области. – Уверен, приход Михаила Андреевича в нашу команду даст очень много возможностей для нашего совместного роста и реализации тех целей, которые поставил Президент РФ, а также которые мы с вами определяем в рамках программы социально-экономического развития Самарской области».

В областном Правительстве Михаил Смирнов будет курировать такие направления как строительство, дорожно-транспортное хозяйство, экология, ЖКХ и энергетика. Также на него будет возложена общая координация работы.

«Считаю эту работу очень ответственной, очень важной, и, вне всякого сомнения, приложу все усилия, сделаю все, от себя зависящее, и даже немножко больше, для того, чтобы выполнить те цели и задачи, которые стоят перед всеми нами, и те цели, и задачи, которые ставят перед нами жители Самарской области. Уверен, вместе у нас все получится», – сказал Михаил Смирнов.

Изменения коснулись и кабинета министров. Так, областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства возглавил Михаил Белоусов.

«Сейчас основной блок работы будет связан с повышением эффективности качества работы нашего коммунального хозяйства и энергетики», – отметил Вячеслав Федорищев, выразив уверенность, что накопленный профессиональный опыт позволит выстроить роботу на более высоком уровне.

Владимир Василенко продолжает работу в должности врио заместителя председателя Правительства Самарской области.

Также кадровые изменения произошли в муниципальных образованиях региона.

В ходе заседания руководитель области представил врио главы муниципального района Сызранский – Владимира Егорова. Кошкинский муниципальный район возглавил Антон Широков. В перечень их первоочередных задач входит обеспечение эффективной работы данных муниципалитетов во взаимодействии с жителями и профессиональной командой возглавляемых районов.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе продолжается работа по формированию команды развития, и поручил в течение двух недель подвести промежуточные итоги программы, определив кандидатов для рассмотрения в муниципальные образования, общественные и экспертные советы министерств и Правительство Самарской области.

Также по решению главы 63-го региона традиционные заседания областного Правительства будут проходить под председательством Михаила Смирнова.

«Считаю неслучайным то, что с первой минуты работы в должности мне поручено проводить заседание Правительства. Это тоже определенный тренд на то, что у нас с вами нет времени на раскачку. Не нужно никаких лишних вводных слов, предлагаю в таком рабочем, четком формате, нацеленном на результат, провести и сегодняшнее заседание, и в целом организовать в дальнейшем работу Правительства Самарской области», – подчеркнул врио первого вице-губернатора – председателя Правительства области.

Кроме кадровых изменений, в рамках повестки участники совещания рассмотрели вопрос реализации на территории Самарской области региональной составляющей национального проекта «Экология», а также заслушали отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2024 года.

Об основных ключевых аспектах исполнения регсоставляющей нацпроекта «Экология» доложили врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников и руководитель областного министерства промышленности и торговли Олег Волков.