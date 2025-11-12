Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года

12 ноября 2025 20:15
177
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.

Для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, сообщает РИА Новости

"Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата", - заявил он.

По словам Файзуллина, это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
12 ноября 2025, 22:29
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С. Экология
125
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
12 ноября 2025, 22:08
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей. Благоустройство
110
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
12 ноября 2025, 22:01
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники. Образование
137
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
179
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
411
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
430
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
385
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
249
Весь список