Мишустин призвал защитить находящуюся за границей интеллектуальную собственность россиян

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость обеспечения максимальной гарантии прав на продукты интеллектуальной собственности российских предпринимателей. С таким заявлением Мишустин выступил на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым в среду, 4 января, пишут "Известия".

«Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть, необходимо, конечно, обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, которые так или иначе находятся за рубежом, даже в недружественных странах», — отметил премьер-министр.

Он попросил главу Роспатента взять этот вопрос под особый контроль.

Мишустин также подчеркнул, что регистрация прав на интеллектуальную собственность представляет собой важную составляющую успешности российского бизнеса, особенно в настоящий момент, когда на Россию оказывается сильное санкционное давление.

«Нашей стране пытаются закрыть доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам, и делают это всё более и более активно. У нас в стране большое количество предпринимателей, инноваторов, ученых, которые хотели бы зарегистрировать права на свои продукты, стремятся к этому, и для них нужно создать комфортные условия. Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким», — сказал он.

Фото: ТАСС