Минобороны разработало порядок рассылки электронных повесток

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Министерство обороны подготовило изменения в положение о призыве на военную службу, которыми определяется порядок формирования электронных личных дел призывников и новые правила отправки повесток, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, передает РБК.



Для обновления сведений о гражданах, подлежащих призыву, военкоматы будут использовать данные портала госуслуг, государственных информационных систем регионов в сфере здравоохранения, а также системы межведомственного электронного взаимодействия. На основе этих данных также будут формироваться электронные личные дела призывников, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Все решения призывных комиссий в отношении призывника будут вноситься в его электронное личное дело в тот же день, говорится в документе.



Там уже указано, что повестки будут направляться в личные кабинеты граждан на «Госуслугах». «Формирование и рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий», — говорится в документе.



Электронные повестки «считаются врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан» на порталах государственных услуг, а отправленные по почте — в день получения под расписку, отмечается в проекте постановления.



Изменения коснутся и содержания самой повестки. В ней будет указано, что со дня ее вручения гражданину запрещается выезд из России, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение ограничительных мер. В приложении к постановлению также показано, как будет выглядеть повестка.



Получить информацию об отправленной электронной повестке можно будет тремя способами:



- через личный кабинет в реестре повесток;

- через личный кабинет на портале госуслуг;

- через обращение в МФЦ за выпиской из реестра повесток.



