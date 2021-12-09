Михаил Мишустин и Игорь Комаров посетили завод двигателей «Пермские моторы»

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9 декабря 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил завод «Пермские моторы». Его сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители профильных Министерств РФ, глава региона Дмитрий Махонин и другие официальные лица.

Делегации продемонстрировали процесс сборки наземных двигателей, двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику.

Завод «Пермские моторы» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех». На предприятии производится линейка двигателей ПС-90: они устанавливаются на самолеты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214. Также «Пермские моторы» выпускают двигатель ПД-14 для новых среднемагистральных самолетов МС-21. Создание этого типа двигателя – один из приоритетов государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

На заводе также осуществляется разработка двигателя большой тяги ПД-35. Предполагается, что он будет устанавливаться на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 (его вместе разрабатывают Россия и Китай).

Председатель Правительства РФ провел рабочее совещание по строительству авиадвигателей. Михаил Мишустин заявил, что в текущем году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. Также Председатель Правительства РФ сообщил, что власти РФ предусмотрели около 50 млрд рублей на мероприятия по выводу на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что двигатель ПД-14, который будет устанавливаться на самолет МС-21, станет достойной заменой иностранному аналогу. На данный момент МС-21 проходит испытания с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney. Также на самолет опционально по просьбе заказчика в будущем могут быть установлены двигатели ПД-14, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО