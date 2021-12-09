Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящий момент объем инвестиций резидентов индустриальных парков региона превышает 21,5 млрд. рублей.
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
Состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в Кошкинский район.
Армен Бенян посетил несколько объектов здравоохранения Кошкинского района
В Самаре в «МТЛ Арене» состоялось подведение итогов областного конкурса «Студент года».
Дмитрий Азаров: «У нас замечательные студенты, которые каждый год доказывают свои лидерство»
Выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.
На российском сегменте МКС планируют изучить белки коронавируса
В рамках рабочей поездки в Прикамье председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Пермскую художественную галерею.
Самый крупный региональный художественный музей России представит новые экспозиции в 2023 году в Перми
В селе Утевка построен и введен в эксплуатацию трехэтажный 12-квартирный дом.
В селе Утевка в новый многоквартирный дом до конца 2021 года переедут 8 семей из аварийного жилья
Делегации продемонстрировали процесс сборки наземных двигателей, двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику.
Михаил Мишустин и Игорь Комаров посетили завод двигателей «Пермские моторы»
Он будет размещен в ангаре военного учебного центра Самарского университета им. Королёва на Московском шоссе, 34. 
Самый популярный в мире вертолет прибыл в Самарский университет им. Королёва
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Михаил Мишустин и Игорь Комаров посетили завод двигателей «Пермские моторы»

9 декабря 2021 18:48
149
Делегации продемонстрировали процесс сборки наземных двигателей, двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику.

9 декабря 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил завод «Пермские моторы». Его сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители профильных Министерств РФ, глава региона Дмитрий Махонин и другие официальные лица.

Делегации продемонстрировали процесс сборки наземных двигателей, двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику.

Завод «Пермские моторы» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех». На предприятии производится линейка двигателей ПС-90: они устанавливаются на самолеты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214. Также «Пермские моторы» выпускают двигатель ПД-14 для новых среднемагистральных самолетов МС-21. Создание этого типа двигателя – один из приоритетов государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

На заводе также осуществляется разработка двигателя большой тяги ПД-35. Предполагается, что он будет устанавливаться на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 (его вместе разрабатывают Россия и Китай).

Председатель Правительства РФ провел рабочее совещание по строительству авиадвигателей. Михаил Мишустин заявил, что в текущем году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. Также Председатель Правительства РФ сообщил, что власти РФ предусмотрели около 50 млрд рублей на мероприятия по выводу на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что двигатель ПД-14, который будет устанавливаться на самолет МС-21, станет достойной заменой иностранному аналогу. На данный момент МС-21 проходит испытания с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney. Также на самолет опционально по просьбе заказчика в будущем могут быть установлены двигатели ПД-14, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
408
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
249
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
257
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
504
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
622
Весь список