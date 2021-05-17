Леонид Симановский: Дмитрий Азаров делает все, чтобы Самарская область становилась одним из главных центров России

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Леонид Симановский поделился ожиданиями от предстоящего Послания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое состоится 18 мая в 12.00. Политик считает, что 63 регион уже зарекомендовал себя как ключевой субъект страны, и работа в этом направлении будет только продолжаться.

Леонид Симановский рассказал о важных изменениях в губернии за последние 3 года и акцентировал внимание на сбалансированном подходе в работе команды губернатора.

Дмитрий Азаров уделяет внимание социальной политике, восстанавливает отмененные ранее социальные выплаты и формирует новые меры поддержки земляков. Повышение качества жизни людей - это основа Стратегии лидерства региона.

Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком населенном пункте губернии он бы ни жил.



Политик подчеркнул, что в губернии успешно реализуются инициативы граждан:

- Надо достраивать набережную в Тольятти, которую начали. Для горожан это имеет очень большое значение. Главный проект, который необходимо делать - это мост через Волгу. Работа огромная, которая стоит 125 миллиардов рублей. Губернатор Дмитрий Азаров делает все, чтобы Самарская область глобально развивалась, становилась одним из главных центров Российской Федерации.