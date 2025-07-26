Крейсер "Адмирал Кузнецов" - продать или законсервировать?

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Единственный российский авианосец либо продадут, либо утилизируют.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в ближайшее время законсервируют — такое решение приняли в Главкомате ВМФ РФ, утверждают СМИ. С него снимут все механизмы, которые в дальнейшем используют как запасные части на других судах.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакян рассказал, что после консервации должно быть принято решение об утилизации или продаже корабля в другие страны.

▪️ «Адмирал Кузнецов» с 2017 года находится на ремонте и модернизации.

Фото: Газета.ру