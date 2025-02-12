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Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов Самарской области обсудили на заседании облравительства

12 февраля 2025 18:14
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Целью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» является обеспечение граждан качественной социально значимой инфраструктурой.

На заседании Правительства Самарской области, которое 12 февраля 2025 года провел первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, отдельно был рассмотрен вопрос о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», целью которого является обеспечение граждан качественной социально значимой инфраструктурой.

 28 декабря 2024 года на федеральном уровне была утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом развития до 2036 года. В этом документе есть понятие Единого перечня опорных населенных пунктов, на основании которого реализуется их приоритетная поддержка. Формирование такого перечня направлено на концентрацию инструментов и ресурсов в целях содействия достижению национальных целей, в том числе для снижения дифференциации в социально-экономическом развитии территорий страны.

В Самарской области в Единый перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации включены 33 населенных пункта - городские округа и крупные районные центры: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Клявлино, Сергиевск, Октябрьск, Большая Черниговка, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Алексеевка, Безенчук, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала, Шигоны.

«Все эти населенные пункты благодаря активной работе, в первую очередь, губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева были включены в перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации.  По ним будет проводиться работа по улучшению качества инфраструктуры. Поэтому, коллеги, прошу свою работу планировать в привязке к опорным населенным пунктам», – дал поручение Михаил Смирнов.

 Основной целью национального проекта «Инфраструктура для жизни» является развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году по сравнению с показателями текущего периода.  Председатель Правительства Самарской области напомнил, что есть 15 показателей, по которым необходимо обеспечить увеличение, и все они достаточно системные и масштабные. Среди них - увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя в опорном населенном пункте, увеличение обновленного жилищного фонда в одном населенном пункте, увеличение доли граждан, переселенных из непригодного для проживания жилого фонда, снижение доли несанкционированных свалок отходов. Все министерства и ведомства региона в настоящее время участвуют в подготовке Паспорта регионального проекта, куда войдут текущие показатели. Его предстоит утвердить на следующем заседании Правительства Самарской области.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

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